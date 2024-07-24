Apple почти готова к iPhone Fold, но вам кое-что нужно знать

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple нашла поставщика гибких матриц дисплеев для своего самого инновационного iPhone в истории. Подробности собрали в WCCF Tech.

Согласно источнику, Apple наконец определилась с поставщиком гибких дисплеев для своего будущего iPhone Fold / Flip — им ожидаемо станет Samsung. Ранее компания не решалась устанавливать имеющиеся на рынке дисплеи, так как хотела избавиться от складки на сгибе и сделать это киллер-фичей сгибаемого iPhone. Похоже, ничего не получилось, и экран в айфоне будет аналогичного качества с Galaxy Fold / Flip — с видимой складкой посередине.

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Инсайдер сообщает, что будущий сгибаемый iPhone в разложенном виде будет соответствовать текущим моделям по размерам и форм-фактору. Это значит, что нам стоит ждать вертикально складывающийся iPhone, похожий на Galaxy Flip. Первый такой айфон может быть представлен в 2026 году, если у Apple не возникнут трудности с комплектующими. Что касается ценников, то о них до сих пор ничего не известно. 

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Источник:
WCCF Tech
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Названа дата релиза iPhone Fold

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Комментарии

+4479
Gabriel
Заказали у Самсунг значит. Интересно флип и фолд будут 5 или 6)
2 часа назад в 13:08
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tellurian
+1588
tellurian
Сколько запросит за такое устройство $?
час назад в 13:23
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