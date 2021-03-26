Большинство ссылок на «быстрые команды», размещенные в iCloud, снова стали работоспособными. Об этом сообщает MacRumors.
Проблема коснулась ссылок на «Команды Siri», которые были созданы более двух недель назад. При попытке скачать такую быструю команду пользователь получал ошибку, сообщающую, что ярлык якобы недействителен — это выглядело так, как будто он удален из iCloud. Поволноваться пришлось десяткам сайтов и каналов, которые специализируются на «быстрых командах», так как львиная доля их публикаций примерно на сутки стала бесполезной. В частности, автор известного ресурса MacStories, Федерико Витиччи, получил от Apple заверение, что о проблеме известно и она уже решается. Источник сообщает, что некоторые ссылки могут оставаться неактивными, но большинство из них исправно работает.
«Команды Siri» появились на мобильных устройствах Apple с релизом iOS 12, а в 13-й версии были серьезно «прокачаны». Они позволяют автоматизировать ежедневные действия со смартфоном или планшетом, создавая скрипты из заранее заготовленных модулей. Некоторое время назад блогер из Европы даже нашел способ подменять иконки рабочего стола iPhone с помощью одних только «быстрых команд», чем моментально прославился — официально Apple никогда не позволяла кастомизировать интерфейс своих устройств. Некоторые пользователи сравнивают «Команды Siri» со штатным приложением Automator для Mac, так как принцип их работы и возможности довольно схожи.
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Может для меня это не особо полезно, а может старею...