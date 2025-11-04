Apple под шумок обновила свои логотипы. Ждём очередные анонсы?







Вместе с релизом крупного апдейта iOS 26.1 и других ОС компания Apple решила по-тихому обновить заставку своего стримингового сервиса Apple TV, приложения GarageBand и логотип Apple One. Все получили более красочные иконки.

Новый логотип Apple One представляет собой яблоко, разделённое на шесть частей, каждая из которых окрашена в цвет одного из сервисов подписки Apple One Premium.Для бывшего сервиса Apple TV+, который теперь называется просто Apple TV, компания заморочилась ещё больше. Она поделилась коротким видео с новым анимированным логотипом Apple TV и фоновой музыкой, написанной Финнеасом (брат Билли Айлиш). Слоган ролика: «Это только начало». Теперь каждый новый фильм или сериал Apple будет стартовать с этой мелодии.Приложение GarageBand для iPhone и iPad вместо неонового силуэта гитары теперь использует реалистичную иконку с изображением этого инструмента. Пока неясно, почему Apple обновила только значок GarageBand. Видимо, компания готовит нас к новой порции анонсов.