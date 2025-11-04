Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple под шумок обновила свои логотипы. Ждём очередные анонсы?

Фархад

One

Вместе с релизом крупного апдейта iOS 26.1 и других ОС компания Apple решила по-тихому обновить заставку своего стримингового сервиса Apple TV, приложения GarageBand и логотип Apple One. Все получили более красочные иконки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый логотип Apple One представляет собой яблоко, разделённое на шесть частей, каждая из которых окрашена в цвет одного из сервисов подписки Apple One Premium.



Для бывшего сервиса Apple TV+, который теперь называется просто Apple TV, компания заморочилась ещё больше. Она поделилась коротким видео с новым анимированным логотипом Apple TV и фоновой музыкой, написанной Финнеасом (брат Билли Айлиш). Слоган ролика: «Это только начало». Теперь каждый новый фильм или сериал Apple будет стартовать с этой мелодии.

GB

Приложение GarageBand для iPhone и iPad вместо неонового силуэта гитары теперь использует реалистичную иконку с изображением этого инструмента. Пока неясно, почему Apple обновила только значок GarageBand. Видимо, компания готовит нас к новой порции анонсов.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Вышло обновление iOS 26.1 для всех
15 новых гаджетов Apple, которые выйдут в 2026 году
Apple уже вовсю запасается деталями для складного iPhone Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+150
Gabriel
Яблочко выглядит замечательно, прямо яблочко.
Ну и сочетание цветов без всяких намеков на лгбт, видно ветер поменялся.
19 минут назад
#