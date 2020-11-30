





Apple подала иск в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на карточку дела. Ранее компания обвинялась в нарушениях на рынке приложений. Иск зарегистрировали 23 ноября и теперь предписания ФАС приостанавливаются до вынесения решения суда.Напомним, ФАС потребовала от Apple устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений до 30 ноября. Компанию посчитали нарушителей по итогам расследования по обращению «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года.Расследование велось в отношении создаваемых Apple барьеров для разработчиков приложений в сегменте родительского контроля. В «Лаборатории Касперского» заявили, что купертиновцы необоснованно отказывали им в использовании ряда возможностей, которые были задействованы в функции Screen Time. В Apple ранее уже заявляли, что намерены обжаловать решение службы.