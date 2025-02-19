Apple поделилась видео с презентацией iPhone 16e

Фархад

16e

Вслед за анонсом нового смартфона компания Apple поделилась 12-минутным видеороликом с презентацией iPhone 16e на своем YouTube-канале.

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Ролик начинается со вступительного слова Тима Кука, который хвастается успехом линейки iPhone 16. После этого на сцене появляется Кайен Дрэнс с рассказом об основных возможностях iPhone 16e. Особое внимание уделено первому собственному модему Apple C1, который обеспечивает колоссальную автономность новинки. В тестах девайс выдаёт до 26 часов воспроизведения видео, что даже больше базового iPhone 16 на 4 часа.



Теперь ждём старта продаж, чтобы посмотреть, насколько востребованным получился iPhone 16e.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+82
Gntlmn Mthfcng
Ждем iPad 11. Есть надежда на 128 гигов в базе)
24 минуты назад
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