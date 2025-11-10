﻿Apple подкинула проблем российским разработчикам

Фото freepik



Компания Apple Компания Apple отозвала сертификаты для подтверждения подлинности приложений у российских разработчиков корпоративных DLP-систем для операционной системы macOS. Из-за этого они больше не могут обновлять софт в корпоративных приложениях для защиты от утечек данных. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Среди пострадавших компаний — ведущие российские вендоры в сфере информационной безопасности, такие как «Серчинформ», InfoWatch, «Солар», «Гарда» и другие. Сертификаты подлинности являются критически важным элементом легального распространения и поддержки программного обеспечения, так как требуются для размещения приложений в App Store, тестирования на устройствах и проведения обновлений.Без действующих сертификатов разработчики не могут выпускать легитимные обновления ПО. Они необходимы для работы любого программного обеспечения, которое легально устанавливается на компьютере. Их отзыв блокирует легальную поддержку продуктов. Наибольший удар пришёлся по крупным организациям и государственным структурам, которые зависят от внутренних мобильных и десктопных приложений, а также от мобильной электронной подписи, использующей эти сертификаты для аутентификации.Причина отзыва сертификатов остаётся неясной. Алексей Лукацкий предположил, что это может быть как «очередной шаг в сторону закручивания гаек в отношении российских компаний», так и рутинный элемент бюрократического процесса, который только сейчас добрался до российских ИБ-компаний. Это далеко не первые ограничения со стороны Apple. В феврале 2025 года компания закрыла россиянам доступ к платформе создания корпоративных приложений Apple Developer Enterprise Program, а также регулярно удаляет из App Store приложения российских банков.