App Store
Apple объявила на своем портале для разработчиков, что цены в App Store вырастут в нескольких странах по всему миру, в том числе и в России, из-за налогов или изменений валютных курсов. Это произойдет в ближайшие несколько дней.

По словам компании, изменения затронут Россию, Бразилию, Колумбию, Индию, Индонезию и Южную Африку. Цены на приложения, а также покупки внутри приложений также будут скорректированы в Исландии и Албании в соответствии с другими рынками, где цифровые товары продаются за доллары США с налогом на добавленную стоимость.

С обновленной таблицей цен можно ознакомиться на сайте Apple. Корректировки в подобных случаях оставляют неприятное впечатление, поскольку это последствия ослабления курса рубля.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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