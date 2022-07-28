iOS 15.5 iPhone iPad

Apple запретила все версии iOS, кроме одной

Олег

iOS 15.5


Компания Apple перестала подписывать iOS 15.5. Об этом сообщает 9to5Mac.

Согласно источнику, компания Apple перестала выдавать сертификат для iOS 15.5 и iPadOS 15.5. Это означает, что эту версию ПО больше нельзя установить на iPhone или iPad. Запрет на установку появился спустя несколько дней после выхода самой свежей iOS/iPadOS 15.6 — эта сборка теперь остается единственной доступной для установки. 

Apple всегда закрывает путь к откату после выхода более свежей версии своих iOS и iPadOS. Это объясняется заботой о безопасности пользователя: более новая iOS обычно приносит на устройство патчи безопасности, которых не было в предыдущих сборках. Исключение делается лишь для тех устройств, которые не получили новых iOS и iPadOS — на них всё еще можно установить последнюю поддерживаемую ими версию ПО. 

Но у этого шага есть один нюанс: если вы ждете джейлбрейка и случайно обновились до iOS/iPadOS 15.6, то вернуться назад теперь не получится. Чем новее версия ОС на вашем устройстве, тем дольше придется ждать выхода джейлбрейк-утилиты; при этом есть шанс, что она и вовсе не появится из-за новых патчей от Apple. Если вы хотите дождаться релиза джейлбрейк-утилиты и не хотите обновлять свой iPhone или iPad, сделайте следующее:
  • Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО»
  • Выберите пункт «Автообновление» и отключите все тумблеры.
Готово! Теперь апдейт не установится случайно — устройство можно будет обновить лишь вручную. Учтите, что вы всё равно будете получать регулярные уведомления о выходе новой iOS/iPadOS. Во всех остальных случаях мы советуем всегда устанавливать самую новую версию iOS и iPadOS — она содержит исправления багов и патчи безопасности. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Tigrolik
+484
Tigrolik
У меня запрещенная ОС😱
28 июля 2022 в 12:15
#
0
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] УДАЛЕНЫ]
Каждый раз смешно читать про безопасность на айос, которая едва ли идеальная по заверениям еппл, но при этом фиксится в каждом обновлении
28 июля 2022 в 18:03
#
+4376
Carter_Mayers [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] УДАЛЕНЫ]
Никто не идеален, но обновы же выпускать надо? Тем более сраная удалёнка, не хотят на ней разрабы нормально работать, что эти что игроделы
Вчера в 20:44
#