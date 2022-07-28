Apple запретила все версии iOS, кроме одной

Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО»

Выберите пункт «Автообновление» и отключите все тумблеры.

Компания Apple перестала подписывать iOS 15.5. Об этом сообщает 9to5Mac.Согласно источнику, компания Apple перестала выдавать сертификат для iOS 15.5 и iPadOS 15.5. Это означает, что эту версию ПО больше нельзя установить на iPhone или iPad. Запрет на установку появился спустя несколько дней после выхода самой свежей iOS/iPadOS 15.6 — эта сборка теперь остается единственной доступной для установки.Apple всегда закрывает путь к откату после выхода более свежей версии своих iOS и iPadOS. Это объясняется заботой о безопасности пользователя: более новая iOS обычно приносит на устройство патчи безопасности, которых не было в предыдущих сборках. Исключение делается лишь для тех устройств, которые не получили новых iOS и iPadOS — на них всё еще можно установить последнюю поддерживаемую ими версию ПО.Но у этого шага есть один нюанс: если вы ждете джейлбрейка и случайно обновились до iOS/iPadOS 15.6, то вернуться назад теперь не получится. Чем новее версия ОС на вашем устройстве, тем дольше придется ждать выхода джейлбрейк-утилиты; при этом есть шанс, что она и вовсе не появится из-за новых патчей от Apple. Если вы хотите дождаться релиза джейлбрейк-утилиты и не хотите обновлять свой iPhone или iPad, сделайте следующее:Теперь апдейт не установится случайно — устройство можно будет обновить лишь вручную. Учтите, что вы всё равно будете получать регулярные уведомления о выходе новой iOS/iPadOS. Во всех остальных случаях мы советуем всегда устанавливать самую новую версию iOS и iPadOS — она содержит исправления багов и патчи безопасности.