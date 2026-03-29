Apple подружит Siri с другими ИИ-ассистентами в iOS 27

Артем


Так компания планирует догнать конкурентов в области искусственного интелекта.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, «купертиновцы» внесут изменения в систему Siri с выходом iOS 27. Сейчас партнерство с OpenAI позволяет задавать вопросы ChatGPT, но Apple планирует пойти дальше — расширить взаимодействие с другими ИИ-сервисами, например, Google Gemini или Claude. Такой шаг позволит Apple сократить технологический разрыв в области ИИ, а заодно увеличить доход за счет премиум-подписок через App Store.

Журналист подчеркнул, что проект не связан с планами по запуску Siri с использованием моделей Gemini, а скорее касается базовой технологии Apple для голосового помощника. Чат-боты будут работать с новым приложением Siri и другими функциями платформы Apple Intelligence на базе Gemini, при одобрении со стороны Google.
2
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
Некоторые iPhone 18 получат китайские чипы памяти
Всё-таки уменьшат. Apple сделает экраны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max больше
iPhone со старыми версиями iOS начали получать предупреждения от Apple. Насколько это важно?

«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции
⚡️ Вышел долгожданный Telegram 12.3 — что нового
Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

