Apple подружит Siri с другими ИИ-ассистентами в iOS 27

Так компания планирует догнать конкурентов в области искусственного интелекта.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, «купертиновцы» внесут изменения в систему Siri с выходом iOS 27. Сейчас партнерство с OpenAI позволяет задавать вопросы ChatGPT, но Apple планирует пойти дальше — расширить взаимодействие с другими ИИ-сервисами, например, Google Gemini или Claude. Такой шаг позволит Apple сократить технологический разрыв в области ИИ, а заодно увеличить доход за счет премиум-подписок через App Store.Журналист подчеркнул, что проект не связан с планами по запуску Siri с использованием моделей Gemini, а скорее касается базовой технологии Apple для голосового помощника. Чат-боты будут работать с новым приложением Siri и другими функциями платформы Apple Intelligence на базе Gemini, при одобрении со стороны Google.