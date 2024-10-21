Apple подтвердила дату выхода iOS 18.1 и новых функций для AirPods Pro 2

Фархад
18.1

Теперь официально: Apple выпустит iOS 18.1 на следующей неделе вместе с набором расширенных возможностей для здоровья слуха в AirPods Pro 2 и первыми функциями Apple Intelligence.

В интервью The Verge представители Apple напомнили о новых функциях здоровья слуха ‌AirPods Pro, а также‌ подтвердили, что все нововведения станут доступны с релизом iOS 18.1. Ранее несколько источников сообщали, что выход iOS 18.1 запланирован на 28 октября.

Также обновление включает в себя первые функции Apple Intelligence, но работать они будут только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и серии iPhone 16. Правда, пока они доступны только на английском языке.

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Источник:
9to5Mac
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