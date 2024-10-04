Apple покарала двух «мастеров по айфонам»



Пара китайцев получила реальные тюремные сроки в США за свою махинацию с множеством айфонов. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, нелегальную схему в мае 2017 года организовали два гражданина Китая — Хаотянь Сан и Пэнфэй Сюэ. В период до сентября 2019 года они закупали поддельные iPhone из Гонконга, «перебивали» их серийные номера на настоящие и пользовались возможностью возврата смартфона в розничных магазинах и фирменных сервисах Apple — приносили подделку в нерабочем состоянии, выдавая её за оригинал. За пару лет мошенники выменяли более 6000 айфонов на сумму $2,5 млн.







Apple подала в суд на ловкачей и выиграла его. Теперь оба получили по 4 с лишним года тюрьмы, а также штрафы: $1,072 млн и $397 800 соответственно. Ребятам повезло, потому что максимальные сроки за подобное мошенничество доходят до 20 лет тюрьмы.