Apple покарала двух «мастеров по айфонам»

Олег

iPhone


Пара китайцев получила реальные тюремные сроки в США за свою махинацию с множеством айфонов. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, нелегальную схему в мае 2017 года организовали два гражданина Китая — Хаотянь Сан и Пэнфэй Сюэ. В период до сентября 2019 года они закупали поддельные iPhone из Гонконга, «перебивали» их серийные номера на настоящие и пользовались возможностью возврата смартфона в розничных магазинах и фирменных сервисах Apple — приносили подделку в нерабочем состоянии, выдавая её за оригинал. За пару лет мошенники выменяли более 6000 айфонов на сумму $2,5 млн.

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Apple подала в суд на ловкачей и выиграла его. Теперь оба получили по 4 с лишним года тюрьмы, а также штрафы: $1,072 млн и $397 800 соответственно. Ребятам повезло, потому что максимальные сроки за подобное мошенничество доходят до 20 лет тюрьмы. 

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Источник:
MacRumors
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