Apple показала эксклюзивные аксессуары для iPhone 17 Pro

Фархад

17

Вместе с новыми iPhone компания Apple решила переосмыслить свою относительно скудную линейку аксессуаров и представила несколько довольно прикольных чехлов.

Начнем с базовых силиконовых чехлов. В линейку вошли 6 расцветок с матовой отделкой и приятной на ощупь текстурой. Среди них: насыщенный оранжевый, жёлтый, фиолетовый, чёрный, коричневый и тёмно-синий. В этих чехлах также есть несколько вырезов для крепления шнурка Crossbody Strap, который будут продаваться отдельно. Цена — от $49.

Самая интересная новинка — TechWoven. Эти чехлы пришли на смену провальным FineWoven, косившим под замшу. Теперь синтетический материал стал более технологичным и менее изысканным. По сравнению с FineWoven, ткань предлагает более насыщенную, выраженную текстуру, а также повышенную устойчивость к царапинам и износу.

Эти чехлы доступны в зелёном, оранжевом, синем, чёрном и фиолетовом цветах. Разумеется, отверстия под ремешки Crossbody тут тоже есть. Стоят чехлы TechWoven $59.

Теперь к ремешку Crossbody Strap — его материал напоминает плетёные браслеты от Apple Watch. Длина ремешка регулируется, а сам аксессуар позволяет носить смартфон через плечо. Ремешки доступны в 10 цветах по цена $59.

Все эти аксессуары поступят в продажу вместе с новыми iPhone уже 19 сентября.
