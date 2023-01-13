Apple iPhone 14 Видео

Apple показала, на что способна камера iPhone 14 Pro, в трогательной новогодней короткометражке

Фархад

iPhone 14 Pro video

Глава Apple Тим Кук поделился в китайской соцсети Weibo новым короткометражным фильмом, снятым на iPhone 14 Pro. Ролик посвящён Новому году по лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января.

Короткометражка, длительностью около 16 минут, содержит очень много эффектных и красочных сцен в нескольких локациях, включая школу боевых искусств и уличный театр китайской оперы.



Сам Кук прокомментировал ролик следующим образом:

«Надеюсь, вам понравится эта трогательная история, которая проливает свет на человечество, показывает силу стремления к своей страсти и напоминает всем нам о том, что нужно для преодоления жизненных препятствий. Счастливого китайского Нового года!»
Apple также показала, как снимался этот фильм на iPhone 14 Pro. Поражает, что в некоторых сценах режиссёр не использовал никакого дополнительного оборудования — всё было запечатлено на «голый» смартфон.



Ранее Apple уже представила лимитированную серию AirPods Pro с выгравированным зайцем, символизирующем 2023 год, которые продаются только в Китае, Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, компания опубликовала специальный мини-каталог с подарками к Лунному Новому году.

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Источник:
9to5Mac
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