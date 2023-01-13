Apple показала, на что способна камера iPhone 14 Pro, в трогательной новогодней короткометражке

Глава Apple Тим Кук поделился в китайской соцсети Weibo новым короткометражным фильмом, снятым на iPhone 14 Pro. Ролик посвящён Новому году по лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января.Короткометражка, длительностью около 16 минут, содержит очень много эффектных и красочных сцен в нескольких локациях, включая школу боевых искусств и уличный театр китайской оперы.Сам Кук прокомментировал ролик следующим образом: