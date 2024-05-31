Apple показала свой самый главный продукт для скуфов в новых роликах
Фархад Усманов —
Компания Apple выпустила три коротких рекламных ролика, предназначенных для продвижения собственной кредитной карты Apple Card.
Ролики под названием «Носки», «Свитер» и «Лестница» показывают различные особенности Apple Card, например, быстрый просмотр истории покупок, кэшбеки и простоту оплаты баланса через приложение Wallet.
Все три ролика демонстрируют типичных скуфов, а заканчиваются они слоганом «Перезагрузи свою кредитную карту».
Напомним, компания запустила Apple Card в США ещё в 2019 году, но до сих пор за пределы этой страны сервис так и не распространился.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides