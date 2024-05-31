Apple показала свой самый главный продукт для скуфов в новых роликах

Фархад
Apple

Компания Apple выпустила три коротких рекламных ролика, предназначенных для продвижения собственной кредитной карты Apple Card.



Ролики под названием «Носки», «Свитер» и «Лестница» показывают различные особенности Apple Card, например, быстрый просмотр истории покупок, кэшбеки и простоту оплаты баланса через приложение Wallet.






Все три ролика демонстрируют типичных скуфов, а заканчиваются они слоганом «Перезагрузи свою кредитную карту».

Напомним, компания запустила Apple Card в США ещё в 2019 году, но до сих пор за пределы этой страны сервис так и не распространился.
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Комментарии

kardigan
+3630
kardigan
Шо такое скуф? Можно по Русскому?!😀
38 минут назад
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Dmitriy
+956
Dmitriy
Гибрид скифов и Смурфиков?
31 минуту назад
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