Apple показала свой самый главный продукт для скуфов в новых роликах

Компания Apple выпустила три коротких рекламных ролика, предназначенных для продвижения собственной кредитной карты Apple Card.Ролики под названием «Носки», «Свитер» и «Лестница» показывают различные особенности Apple Card, например, быстрый просмотр истории покупок, кэшбеки и простоту оплаты баланса через приложение Wallet.Все три ролика демонстрируют типичных скуфов, а заканчиваются они слоганом «Перезагрузи свою кредитную карту».Напомним, компания запустила Apple Card в США ещё в 2019 году, но до сих пор за пределы этой страны сервис так и не распространился.