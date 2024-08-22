Apple показала своё крутое ПО для iPad и Mac во всей красе

Олег

Фото: Apple


Компания Apple опубликовала два рекламных ролика, которые демонстрируют возможности приложения Final Cut Pro на компьютерах и планшетах бренда. Оба видео появились на официальном YouTube-канале Apple.

Ролики длятся по 3 минуты и разделены по применимости: первое видео посвящено работе Final Cut Pro на macOS, а второе — на iPadOS. Каждая утилита по-своему хороша и компания постаралась выгодно показать различные инструменты для добавления эффектов, способы организации отснятого материала, удобные жесты управления на iPad и глубокую интеграцию Apple Pencil.

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Напомним, что в большом июньском апдейте Final Cut Pro 10.8 компания Apple добавила функцию Enhance Light and Color, которая улучшает цветовой и световой баланс, контрастность и яркость всего в один клик. Также было выпущено iOS-приложение Final Cut Camera, которое значительно расширяет возможности камеры iPhone. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+46
b0rman
У кого-то видео проигрывается в данном приложение ?
Сегодня в 00:05
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tellurian
+1682
tellurian b0rman
Нет. Это с выходом 17 началось. На 16 было лучше.
Сегодня в 07:12
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