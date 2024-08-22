Apple показала своё крутое ПО для iPad и Mac во всей красе



Компания Apple опубликовала два рекламных ролика, которые демонстрируют возможности приложения Final Cut Pro на компьютерах и планшетах бренда. Оба видео появились на официальном YouTube-канале Apple.



Ролики длятся по 3 минуты и разделены по применимости: первое видео посвящено работе Final Cut Pro на macOS, а второе — на iPadOS. Каждая утилита по-своему хороша и компания постаралась выгодно показать различные инструменты для добавления эффектов, способы организации отснятого материала, удобные жесты управления на iPad и глубокую интеграцию Apple Pencil.













Напомним, что в большом июньском апдейте Final Cut Pro 10.8 компания Apple добавила функцию Enhance Light and Color, которая улучшает цветовой и световой баланс, контрастность и яркость всего в один клик. Также было выпущено iOS-приложение Final Cut Camera, которое значительно расширяет возможности камеры iPhone.