Apple показала трейлер нового сериала «Созвездие». Просто дух захватывает!

Олег

Созвездие


Компания Apple опубликовала трейлер нового сериала для своего стриминг-сервиса Apple TV+. О нем написали в The Verge.

Новинка называется «Созвездие» (Constellation). Это научно-фантастический триллер про женщину-астронавта, которая возвращается на Землю после катастрофы в космосе. Пережив кошмар на орбите она обнаруживает, что её ключевые связи с обычной жизнью тоже разрушены.

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В списке актеров значатся Джонатан Бэнкс, Джеймс Д’Арси, Джулиан Луман, Барбара Сукова. Режиссером сериала является Питер Харнесс, известный по сериалу Doctor Who. Премьера состоится 21 февраля — Apple покажет сразу три эпизода «Созвездия». Следующие серии будут выходить в эфир каждую среду. 


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Источник:
The Verge
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