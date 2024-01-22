Apple показала трейлер нового сериала «Созвездие». Просто дух захватывает!



Компания Apple опубликовала трейлер нового сериала для своего стриминг-сервиса Apple TV+. О нем написали в The Verge.



Новинка называется «Созвездие» (Constellation). Это научно-фантастический триллер про женщину-астронавта, которая возвращается на Землю после катастрофы в космосе. Пережив кошмар на орбите она обнаруживает, что её ключевые связи с обычной жизнью тоже разрушены.







В списке актеров значатся Джонатан Бэнкс, Джеймс Д’Арси, Джулиан Луман, Барбара Сукова. Режиссером сериала является Питер Харнесс, известный по сериалу Doctor Who. Премьера состоится 21 февраля — Apple покажет сразу три эпизода «Созвездия». Следующие серии будут выходить в эфир каждую среду.





