Apple показала трейлер третьего сезона «Утреннего шоу»

Олег

Apple TV+


Компания Apple анонсировала возвращение драмы «Утреннее шоу» в стриминг-сервисе Apple TV+. Об этом пишет Apple Insider.

Согласно источнику, третий сезон будет состоять из десяти эпизодов, и в день премьеры можно будет увидеть сразу два первых. Режиссером и исполнительным продюсером выступает Мими Ледер. Трейлер можно увидеть уже сейчас, а сериал выйдет 13 сентября.



Напомним, что в 2020 году «Утреннее шоу» получило награду Гильдии киноактеров за роль Дженнифер Энистон. 

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Источник:
Apple Insider
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