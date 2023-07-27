Apple показала трейлер третьего сезона «Утреннего шоу»



Компания Apple анонсировала возвращение драмы «Утреннее шоу» в стриминг-сервисе Apple TV+. Об этом пишет Apple Insider.



Согласно источнику, третий сезон будет состоять из десяти эпизодов, и в день премьеры можно будет увидеть сразу два первых. Режиссером и исполнительным продюсером выступает Мими Ледер. Трейлер можно увидеть уже сейчас, а сериал выйдет 13 сентября.







Напомним, что в 2020 году «Утреннее шоу» получило награду Гильдии киноактеров за роль Дженнифер Энистон.

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