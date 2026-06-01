Apple покажет Ray-Ban как нужно делать смарт-очки. Релиз уже скоро

Фархад


Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией, что Apple планирует выпустить свои первые умные очки в конце 2027 года. Новинка должна стать ответом популярным очкам Ray-Ban и открыть для компании новое направление носимой электроники.

По словам Гурмана, очки получат встроенные камеры для съёмки фото и видео, динамики и микрофоны для звонков, прослушивания музыки и общения с Siri. Также пользователям обещают навигацию с пошаговыми подсказками прямо во время передвижения. При этом полноценной дополненной реальности в первой версии устройства не будет. Apple отложила AR-функции и встроенные дисплеи ещё на несколько лет.

Также компания тестирует сразу несколько вариантов дизайна. Среди них — крупные прямоугольные оправы в стиле Ray-Ban Wayfarer, более тонкие прямоугольные модели, а также большие и компактные овальные версии, как у Джобса. Очки могут выйти в чёрном, синем и светло-коричневом цветах, а камеры будут встроены в вертикальные овальные модули по бокам оправы.

Интересно, что Гурман называет проект одним из главных приоритетов Тима Кука, который уйдёт с поста главы Apple через 3 месяца. Из приятных новостей — цена. Ожидается, что стоимость очков Apple составит от $200 до $500.
Источник:
MacRumors
