Apple похоронила целую эпоху, но сделала это тихо. Эти MacBook не получат macOS Golden Gate

Вслед за списком на получение iOS 27 и iPadOS 27 Apple поделилась информацией о доступности macOS 27 Golden Gate и watchOS 27. Увы, не все гаджеты получат эти обновления.
Как и предполагалось, компания завершила цикл основной поддержки всех Mac на процессорах Intel. Теперь обновления получат только модели на Apple Silicon:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
- MacBook Pro с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
- iMac с процессором Apple Silicon (2021 и более поздние модели)
- Mac mini с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
- Mac Studio (2022 и более поздние модели)
- Mac Pro с процессором Apple Silicon (2023)
Что касается часов — без поддержки остались владельцы Apple Watch Series 9, Apple Watch SE 2 и оригинальных Apple Watch Ultra. Вот эти модели получат watchOS 27:
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
К сожалению, информации по tvOS и HomePodOS пока нет.