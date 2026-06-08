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Apple похоронила целую эпоху, но сделала это тихо. Эти MacBook не получат macOS Golden Gate

Фархад


Вслед за списком на получение iOS 27 и iPadOS 27 Apple поделилась информацией о доступности macOS 27 Golden Gate и watchOS 27. Увы, не все гаджеты получат эти обновления.

Как и предполагалось, компания завершила цикл основной поддержки всех Mac на процессорах Intel. Теперь обновления получат только модели на Apple Silicon:

  • MacBook Neo (2026)
  • MacBook Air с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
  • MacBook Pro с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
  • iMac с процессором Apple Silicon (2021 и более поздние модели)
  • Mac mini с процессором Apple Silicon (2020 и более поздние модели)
  • Mac Studio (2022 и более поздние модели)
  • Mac Pro с процессором Apple Silicon (2023)


Что касается часов — без поддержки остались владельцы Apple Watch Series 9, Apple Watch SE 2 и оригинальных Apple Watch Ultra. Вот эти модели получат watchOS 27:

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3


К сожалению, информации по tvOS и HomePodOS пока нет.
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