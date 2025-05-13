Apple «поломает» тысячи умных домов из-за прекращения поддержки старой архитектуры HomeKit







Компания Компания Apple официально прекратит поддержку предыдущей версии приложения Home осенью 2025 года. Об этом стало известно из нового документа поддержки HomeKit. К этому времени пользователям необходимо обновиться до новой архитектуры HomeKit, чтобы избежать перебоев с аксессуарами и автоматизацией. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Обновленная архитектура ‌HomeKit‌ была представлена ​​в марте 2023 года вместе с iOS 16.4, iPadOS 16.4 и macOS Ventura 13.3, но с её стабильностью возникли некоторые проблемы. Из-за этого у некоторых пользователей возникли проблемы с пропаданием некоторых устройств из умного дома, а также другие баги. Вскоре Apple пришлось откатить обновление, но к концу того же года компания смогла всё исправить.Пока неясно, что будет с пользователями, чьи устройства не поддерживают iOS 18 и macOS 15. Скорее всего, со временем их устройства умного дома перестанут работать через приложение Home.Сама Apple объясняет, что новая версия ‌HomeKit приносит некоторые весомые функции, такие как гостевой доступ, поддержка роботов-пылесосов и история активности.Обновление можно установить в приложении «Дом», нажав кнопку «Дополнительно», выбрав «Настройки дома», а затем нажав «Обновление ПО».