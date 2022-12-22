Apple поломала умные дома и выпилила одну из ключевых функций iOS 16.2 и macOS 13.1

Спустя неделю после выпуска iOS 16.2 и macOS 13.1 компания Apple решила отключить одну из ключевых новых функций — переход на другую архитектуру в приложении Дом.Первоначально Apple говорила о повышенной производительности и надёжности работы устройств умного дома с поддержкой HomeKit в iOS 16.2 и macOS 13.1. Для перехода на новую архитектуру требовалось обновить все устройства до последней версии ОС и запустить сам процесс апгрейда в приложении Дом. Увы, не у всех пользователей процесс прошёл гладко.Как оказалось, некоторые девайсы HomeKit просто перестали работать или зависли на обновлении ПО из-за перехода на новую архитектуру, в связи с чем Apple была вынуждена отключить эту опцию. К сожалению, пользователи, которые уже обновились, останутся на новой архитектуре и не смогут вернуться к предыдущей.Теперь остаётся только ждать, пока компания выпустит очередное обновление iOS, в котором исправит эти проблемы с HomeKit.