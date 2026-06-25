Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple получила штраф в России на 500 тысяч рублей

Фархад


Мировой судья в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей по делу о повторном неисполнении обязанностей организатора распространения информации в интернете. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания Apple была признана виновной по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Интересно, что новость появилась на фоне громкого удаления приложений VK из App Store. Утром 25 июня пользователи обнаружили исчезновение сразу нескольких сервисов компании, включая основное приложение «ВКонтакте». В VK заявили, что Apple приняла решение в одностороннем порядке и не направляла никаких предварительных уведомлений.

Ситуация вызвала реакцию и со стороны российских властей. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский раскритиковал действия Apple, отметив, что компания больше не следует принципам Стива Джобса в плане уважения к пользователям.

Вслед за этим Минцифры направило жалобу в ФАС, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и «наши системы».
-1
Источник:
Суды общей юрисдикции города Москвы
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Минцифры пожаловалось на Apple в ФАС. Компанию обвинили в недобросовестной конкуренции
Срочно удалите это со смартфона! Тысячи жителей РФ стали жертвами «топливного капкана»
В России появится платная электронная почта с привязкой к «Госуслугам»

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.6 — самое масштабное обновление года
Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (6)

Adamaska
+166
Adamaska
Мы блокируем face time и убираем единственный способ пополнения баланса на ру аккаунтах. Они в свою очередь сносят наши сервисы. По мне так справедливо.
Сегодня в 16:01
#
+289
Gabriel Adamaska
Поддерживаю.
Сегодня в 17:00
#
+78
nomer010 Adamaska
Только тут вопрос: кто кого ебет 🤔
час назад в 20:00
#
+62
sharpmaind
Бедный Тим Кук, сидит локти кусает и не знает как эти баснословные барыши выплачивать.
Сегодня в 17:56
#
+48
Игорь Титов sharpmaind
Конечно не знает, свифт же отключен😅 да и сумма не подъемная если честно.
час назад в 19:30
#
iProJora
+288
iProJora
Хоть один иск или штраф они выплатили или пошли на какой компромисс?
2 часа назад в 18:13
#

Читайте также