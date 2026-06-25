Apple получила штраф в России на 500 тысяч рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей по делу о повторном неисполнении обязанностей организатора распространения информации в интернете. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.Компания Apple была признана виновной по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ. Интересно, что новость появилась на фоне громкого удаления приложений VK из App Store. Утром 25 июня пользователи обнаружили исчезновение сразу нескольких сервисов компании, включая основное приложение «ВКонтакте». В VK заявили, что Apple приняла решение в одностороннем порядке и не направляла никаких предварительных уведомлений.Ситуация вызвала реакцию и со стороны российских властей. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский раскритиковал действия Apple, отметив, что компания больше не следует принципам Стива Джобса в плане уважения к пользователям.Вслед за этим Минцифры направило жалобу в ФАС, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и «наши системы».