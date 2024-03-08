Пользователям Windows стало еще проще и быстрее «переехать» на новенький Mac

Фото: Unsplash
Компания Apple обновила свою утилиту для переноса данных с ПК на Mac. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, приложение Windows Migration Assistant обновилось до версии 3.0.0.0. Её главное нововведение — полная совместимость с macOS Sonoma 14.4, которая была выпущена накануне. Apple делает ставку на свежие MacBook Air M3 и считает, что именно они сподвигнут ПК-водов перейти на macOS.
Компания Apple обновила свою утилиту для переноса данных с ПК на Mac. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, приложение Windows Migration Assistant обновилось до версии 3.0.0.0. Её главное нововведение — полная совместимость с macOS Sonoma 14.4, которая была выпущена накануне. Apple делает ставку на свежие MacBook Air M3 и считает, что именно они сподвигнут ПК-водов перейти на macOS.
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Windows Migration Assistant помогает перенести контакты, календари, учетные записи email и прочие личные данные пользователя Windows 10 и новее на Mac. Предыдущая версия утилиты — 2.4.5.0 — пока тоже останется доступной для скачивания; она поддерживает macOS Ventura, macOS Monterey и macOS Sonoma до версии 14.3 включительно. Именно с ней "из коробки" поставляются свежие MacBook Air M3.
Apple рекомендует отключить все антивирусы, брандмауэры и прокси на Windows переносом данных с помощью Windows Migration Assistant.
Apple рекомендует отключить все антивирусы, брандмауэры и прокси на Windows переносом данных с помощью Windows Migration Assistant.