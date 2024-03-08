Пользователям Windows стало еще проще и быстрее «переехать» на новенький Mac

Олег

Mac

Фото: Unsplash

Компания Apple обновила свою утилиту для переноса данных с ПК на Mac. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, приложение Windows Migration Assistant обновилось до версии 3.0.0.0. Её главное нововведение — полная совместимость с macOS Sonoma 14.4, которая была выпущена накануне. Apple делает ставку на свежие MacBook Air M3 и считает, что именно они сподвигнут ПК-водов перейти на macOS. 

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Windows Migration Assistant помогает перенести контакты, календари, учетные записи email и прочие личные данные пользователя Windows 10 и новее на Mac. Предыдущая версия утилиты — 2.4.5.0 — пока тоже останется доступной для скачивания; она поддерживает macOS Ventura, macOS Monterey и macOS Sonoma до версии 14.3 включительно. Именно с ней "из коробки" поставляются свежие MacBook Air M3. 

Apple рекомендует отключить все антивирусы, брандмауэры и прокси на Windows переносом данных с помощью Windows Migration Assistant.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4475
Gabriel
Мигранты с винды на мак.
Те кто был на маке изначально:
- понаехали тут)))
Сегодня в 18:35
#
SithV
+1637
SithV Gabriel
Ну что делать, креативный класс ищет лучшей жизни! Все вернутся, когда в МС поменяется руководство, чтоб вот этот вот индусский беспредел закончился уже наконец…
Сегодня в 19:33
#
tellurian
+1567
tellurian SithV
Думаете что-то изменится?
Сегодня в 19:35
#
SithV
+1637
SithV tellurian
Сатья Наделла не вечный! Да и народ должен уже сказать что устал от того что сейчас творится на рынке десктопных систем.
17 минут назад
#
tellurian
+1567
tellurian SithV
Он не вечный. Но после его смены точно не будет резких движений. Были Гейтс, Балмер, се час Наделла, не сильно что-то изменилось.
10 минут назад
#
SithV
+1637
SithV tellurian
И что будем дальше это терпеть? Я вот сам себе говорю последние 2 года что винда у меня в последний раз… щас отработаю, отобью инвестиции, и все — чемодан, вокзал, МакБук.
5 минут назад
#
+366
Gandalf2021 SithV
Политика Мелкософт не поменяется никогда… так было и так будет… Девелоперс, девелоперс, девелоперс (с) Стив Балмер 🤪
22 минуты назад
#
+925
hate_u
Чтобы помочь мне «просто и быстро», придется прислать мне сначала новенький Мак.
Сегодня в 19:27
#
–40
номер hate_u
Ага, чтоб продать "креативному классу" красоваться и страдать xyйней. Ибо нет никакой шибкой разницы, везде свои +/-. Кроме цены маков.
Сегодня в 20:17
#
+366
Gandalf2021 номер
Проблема лишь в том, что нет сильно дешёвых маков, а так хорошее железо плюс/минус одинаково стоит… просто надо правильно считать цену компонентов, например матрицы 5К, как было раньше с iMac, который Кукушка поганушка убил…
19 минут назад
#