



Украинские власти подписали с Apple меморандум о сотрудничестве. Американская компания поможет Украине в нескольких проектах, где задействованы высокие технологии.



Одним из направлений сотрудничества станет проведение переписи населения. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.





Горжусь тем, что Украина стала второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

Украину посетил директор Apple по информационным технологиям Марк Леннон. Он объявил, что технологии Apple будут использоваться при переписи населения, а затем и в других государственных проектах. Устройства американской компании будут браться в аренду, что позволит сэкономить бюджетные средства.До сих пор Apple помогала провести перепись лишь в одной стране мира — в США. В 2018 году компания предоставила переписчикам полмиллиона смартфонов, на которых они заполняли анкеты для ускорения передачи данных в штаб.





