Apple попалась как дешёвка на воровстве. Компанию обвиняют в краже контента для обучения ИИ

Сразу несколько крупных YouTube-каналов подали коллективный иск против Apple. Причина — использование их видео для обучения моделей искусственного интеллекта без разрешения. Истцы заявляют, что компания фактически обошла защиту платформы и получила доступ к миллионам роликов, защищенных авторским правом.

Главным истцом выступает автор каналов h3h3Productions (5,5+ млн подписчиков), H3 Podcast, H3 Podcast Highlights, а также MrShortGame Golf и Golfholics. По их словам, Apple «намеренно обошла» механизмы защиты YouTube и использовала контент для тренировки своих ИИ-моделей. При этом речь идет не о единичных случаях, а о массовом использовании видео, что, по мнению авторов, принесло компании серьезную прибыль.Формулировки в иске максимально жесткие: действия Apple называют не просто незаконными, а прямой атакой на создателей контента. Основная претензия — отсутствие компенсации за использование материалов, которые фактически стали топливом для развития генеративного ИИ. Истцы требуют не только денежные выплаты, но и судебный запрет на дальнейшее использование подобных данных.Интересно, что это не первый подобный конфликт. Те же каналы уже подали иски против Nvidia, ByteDance и Snap, что показывает усилиение давления на IT-гигантов на фоне активного внедрения ИИ. Если суд встанет на сторону авторов, это может серьезно изменить правила игры для всей индустрии искусственного интеллекта. Ждём, когда этот пузырь лопнет, а цены на оперативки и прочие компоненты упадут до былого уровня.