





Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении российскому филиалу Apple полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения». Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой на проект решения комиссии. Такие работы необходимо проводить для того, чтобы определить, будут ли такие устройства создавать помехи кому-либо.Сообщается, что в запрашиваемом диапазоне частот работает технология Ultra WideBand (UWB), которая реализована в iPhone 11. В России она не используется из-за ограничений ГКРЧ. Один из источников «РБК» пояснил, что Apple рассматривает широкополосные сигналы в безлицензионном диапазоне для замены технологии Bluetooth в своих устройствах.Напомним, Apple впервые внедрила чип U1 с поддержкой UWB в модельный ряд смартфонов iPhone 11. Технология может использоваться для передачи данных как в случае с Bluetooth, но дальность её действия и скорость обмена информацией в несколько раз выше. Поимо этого UWB позволяет с высокой точностью определять местоположение устройств с поддержкой этой технологии.В прошлом году против выделения частот выступал Роскомнадзор. Помимо этого, представитель Минкомсвязи тогда заявил, что чип U1 несовместим с действующими средствами связи. Сейчас Apple запрашивает частоты не для коммерческого использования, а для тестирования. Чтобы их получить запрос должны одобрить Роскомнадзор и Федеральная служба охраны (ФСО), а также Минобороны.Один из источников «РБК» рассказал, что подобные исследования — стандартный шаг для того, чтобы «открыть» полосу частот для устройств малого радиуса действия, не оказывающих коммерческих услуг. Аналитики прогнозируют, что Apple в будущем сможет использовать технологию для денежных переводов или оплаты между устройствами. Также с помощью UWB компания может упростить навигацию в торговых центрах и на вокзалах, а еще заменить ключи от дома или машины.