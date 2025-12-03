Top.Mail.Ru

Apple пошла на новую хитрость, чтобы вы наконец установили iOS 26. Будьте внимательны

Олег
iOS 26

Компания Apple тихо изменила интерфейс iOS, чтобы подтолкнуть консервативных пользователей перейти на Liquid Glass. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, инженеры Apple незаметно переделали макет страницы доступных обновлений ПО в iOS 18. Ранее в верхней части был развернутый блок со свежим минорным обновлением iOS 18.х.х, а внизу одной строчкой предлагалось перейти на iOS 26. Теперь стало наоборот: iOS 26.1 находится в центре внимания, а минорная iOS 18.7.2 скромно висит внизу, рассчитывая на вашу внимательность.

Ранее сообщалось, что многие пользователи и даже разработчики публично выражали недовольство новым дизайн-кодом iOS 26, чем, вероятно, отпугивают нерешительных и консервативных владельцев iPhone от обновления. Поэтому Apple решила немного схитрить, чтобы лишний раз побудить к апдейту. Статистику перехода на iOS 26 компания пока не публиковала, ждать ее стоит минимум к январю. Напомним, что вернуться с iOS 26 на iOS 18 сейчас невозможно

3
Комментарии

tellurian
+2731
tellurian
Как раз сегодня столкнулся с этим. Подумал про это и вы написали :) 👍
Сегодня в 08:50
#
+573
d’Autriche AID_000082.b3e157a3cdc8445bbc89e1541e555249.0424
Шторка виджетов сворачивается с фризами. Приложение фото, телефона и фейстайма всем видом показывают, что им тяжело. Это только то, что вспомнил. Будет чудом, если на, вероятнее всего, последнем году жизни для 12 эпл не добьет его своими обновлениями
Сегодня в 10:01
#
+54
zud AID_000082.b3e157a3cdc8445bbc89e1541e555249.0424
Я вообще не обновлялся как купил, сижу на iOS 17. В настройках сразу предлагают обновить до iOS 26, но внизу даже есть пункт установить iOS 18. Вот такой я консерватор 😀
2 часа назад в 14:30
#
Volnorez Uraganov
+121
Volnorez Uraganov
26 не нравится ставил на айпад про11 , на 18 разблокировка экрана мгновенно происходила, а на 26 с задержкой и это раздражало по началу очень сильно,
Сегодня в 13:09
#
+149
Smerch777S
Ну насколько я помню, то там один хрен, даже если нажал случайно на другу «ось», то далее нужно в любом случае принять или отклонить обновление и просто не принимать его и всё…
Разве не?!🤷🏻‍♂️
час назад в 15:31
#