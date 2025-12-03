Apple пошла на новую хитрость, чтобы вы наконец установили iOS 26. Будьте внимательны

Компания Apple тихо изменила интерфейс iOS, чтобы подтолкнуть консервативных пользователей перейти на Liquid Glass. На это обратили внимание в MacRumors.
Ранее сообщалось, что многие пользователи и даже разработчики публично выражали недовольство новым дизайн-кодом iOS 26, чем, вероятно, отпугивают нерешительных и консервативных владельцев iPhone от обновления. Поэтому Apple решила немного схитрить, чтобы лишний раз побудить к апдейту. Статистику перехода на iOS 26 компания пока не публиковала, ждать ее стоит минимум к январю. Напомним, что вернуться с iOS 26 на iOS 18 сейчас невозможно.