iOS
Apple в iOS 14.3 оптимизирует процесс настройки домашнего экрана, упрощая работу пользовательских иконок для запуска приложений. Эта возможность обнаружилась после запуска iOS 14. Пользователям iOS пришлась эта недокументированная функция по душе и они начали изменять свои экраны до неузнаваемости.

К сожалению, у пользовательских значков есть и обратная сторона медали в виде задержки запуска приложение, поскольку перед тем как открыть программу на долю секунды открывалось окно «Быстрых команд». Это в свою очередь замедляло процесс открытия программного обеспечения. Судя по всему, Apple изменила эту механику во второй бете iOS 14.3.

Тестеры обнаружили, что при запуске приложения через сторонние ярлыки на домашнем экране теперь вместо короткого запуска интерфейса «Быстрых команд» в верхней части экрана появляется всплывающий баннер, поэтому задержка при использовании пользовательских значков теперь отсутствует.

Кастомизация iOS

Упрощение процесса запуска программ с помощью сторонних иконок будет долгожданным изменением для тех, кто хотел изменить интерфейс iOS, но избегал этот метод из-за задержки.

Мы описывали проблемы кастомизации иконок iOS, судя по всему, Apple решила прислушаться к запросам пользователей, а это бывает нечасто. Компания идёт навстречу любителям настройки интерфейса под себя, ожидаем следующий шаг после возможности использовать сторонние значки и виджеты на домашнем экране в анонсе iOS 15. Просто хотелось бы напомнить, что ранее большинство пользователей мобильной операционки Apple высказывались об отсутствии необходимости в возможности кастомизации ОС, но этот процесс очень быстро стал популярным после того, как такая возможность появилась.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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