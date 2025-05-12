Аналитик Haitong International Джефф Пу поделился информацией о планах Apple по выпуску различных складных устройств до конца десятилетия. Речь идёт о гибких iPad и потенциальном iPhone Fold, релиз которых состоится в 2026–2027 годах.
Судя по всему, Apple до 2030 года выпустит экспериментальный гибридный MacBook с сенсорным экраном и модернизированным трекпадом. Однако это будет премиальное устройство с ценником х2 к средней стоимости MacBook Pro — от ~$5000.
Джефф Пу также отметил, что единственным сдерживающим фактором для Apple остаётся высокая цена компонентов и низкий спрос. Складные устройства конкурентов, такие как Galaxy Z Fold 6 не пользуются массовым спросом, но стоят около $2000. Тем не менее в компании осознают, что пора занимать позиции в сегменте складных девайсов.
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