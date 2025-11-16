Top.Mail.Ru

Apple потеряла суперважного человека из своей команды

Олег
Фото: Unsplash
Один из руководителей Apple вышел на пенсию в середине ноября. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, команда Apple лишилась Джеффа Уильямса, которого фанаты компании хорошо знают в лицо благодаря ежегодным презентациям. Впервые он попал в Apple в 1998 году, а в 2015-м был повышен до должности операционного директора. В течение десяти лет Уильямс курировал все операции Apple по всему миру, а также обслуживание и поддержку клиентов. Он также руководил инженерными и медицинскими инициативами Apple Watch, а в 2023 году возглавил команду дизайнеров Apple.

Фото: MacRumors
Уильямса называют одним из ведущих руководителей Apple, которого даже рассматривали в качестве кандидатуры следующего СЕО. Однако сам он захотел на пенсию: «Начиная со следующего года, я планирую проводить больше времени с друзьями и семьёй, включая пятерых внуков, и это число растёт».

Ранее мы писали, что инсайдеры пророчат Тиму Куку уход на пенсию уже в 2026 году. 

