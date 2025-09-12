Apple поймали на вранье: новые Apple Watch оказались с подвохом







Во время презентации новых гаджетов Во время презентации новых гаджетов Apple гордо заявила, что Apple Watch Series 11 работают без подзарядки до 24 часов, а это на 6 часов больше прошлогодней модели. Оказалось, что всё не так уж и прекрасно.

Заявленное время автономной работы Apple Watch Series 10 действительно составляет 18 часов, но есть нюанс. Разница в целых 6 часов обусловлено изменениями в методологии тестирования, а не серьёзным бустом автономности.В официальной документации Apple отмечает, что 24-часовая автономность основана на 300 проверках времени, 90 уведомлениях, 15 минутах использования приложений, 60-минутной тренировке с воспроизведением музыки и шести часах отслеживания сна. В аналогичном тесте всех предыдущих моделей часов используются те же параметры, но без трекинга сна. Самое забавное, что методология не менялась с момента выхода первых часов в 2015 году до анонса Series 11.При этом многие пользователи, и мы в редакции iGuides, подтверждаем, что Apple Watch уже давно превысили заявленные компанией 18 часов автономной работы в реальных условиях. Зачастую они выдают почти 30-36 часов.Получается, что Apple просто заявила о 6 часах только для продвижения новой функции мониторинга сна. К общему увеличению автономности эта цифра никак не относится.Apple также оппубликовала оценки времени работы в режиме низкого энергопотребления. Из документа видим, что Series 11 выдают 38 часов, а Series 10 — 36 часов. Причём в тесте Series 11 использовались более низкие уровни активности: 530 проверок времени, 160 уведомлений и 26 минут использования приложений, в то время как для Series 10 это были 600 проверок времени, 180 уведомлений и 30 минут использования приложений. В оба теста также вошла 60-минутная тренировка и шесть часов отслеживания сна. Даже тут Series 11 не сильно выигрывают у Series 10.Похоже, смысла обновляться с предыдущих нескольких поколений часов нет, если только у вас не убилась батарея, и вы готовы переплатить за новый девайс.