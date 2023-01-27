Apple позволит каждому пользователю создавать приложения с помощью Siri



Компания Apple готовит специальный программный инструмент, который позволит любому пользователю создавать собственные приложения. Это утверждает новый инсайд, опубликованный в MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о любопытных возможностях будущей AR/VR-гарнитуры Apple. После её релиза у пользователей может появиться возможность создавать AR-приложения с помощью Siri. Впоследствии их даже можно будет выгружать в App Store, где утилиты будут доступны для скачивания другим людям. Таким образом Apple сформирует своеобразное коммьюнити из владельцев её гарнитуры.



Инсайдер утверждает, что «даже люди, не знающие компьютерного кода, смогут надиктовать Siri свои желания и создать из них AR-приложение» для своей гарнитуры. В документе приводится пример: инструмент «может позволить пользователям создавать приложения с виртуальными животными, перемещающимися по комнате и над реальными объектами или вокруг них без необходимости создавать животное с нуля, программировать его анимацию и рассчитывать его движение в трехмерном пространстве с помощью препятствия». То есть, речь идет об использовании ряда заготовок, из которых Siri будет собирать несложные развлекательные утилиты.



Источник сравнивает будущий программный инструмент Apple с продуктами вроде Minecraft и Roblox, которые тоже позволяют пользователям создавать трехмерные объекты и миры. Говорят, что для этого проекта Apple в 2017 году приобрела технологию у стартапа Fabric Software.

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