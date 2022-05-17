App Store Подписки

Apple позволит разработчикам втихую списывать больше денег за подписки. Россиянам особенно важно это знать

Олег

App Store


Компания Apple сообщила разработчикам, что в скором времени позволит им поднимать цену на подписку, не спрашивая разрешения у покупателей. Об этом сообщает MacRumors. 

Речь идет о той ситуации, когда пользователь техники Apple приобрел и оплачивает подписку внутри приложения iOS. Если разработчик спустя какое-то время захотел поднять цену, сейчас Apple не позволит ему просто списывать с клиентов больше, чем раньше. Пользователь должен будет явным образом согласиться с увеличением платежа. Но скоро всё изменится. 

Apple анонсировала обновление функциональных возможностей подписки через сервисы App Store. Согласно этим нововведениям, разработчик сможет беспрепятственно продлевать подписку для пользователей, а также увеличивать её стоимость. Клиент будет просто получать уведомление, что подписка продлена или подорожала, и должен будет решать, хочет ли он пользоваться ею дальше. 

Нововведение потребует от пользователей iPhone, iPad и Mac более внимательно просматривать уведомления от Apple в своей email-ящике, чтобы вовремя замечать все изменения в том или ином софте. Для россиян это особенно важно, поскольку пополнять баланс Apple ID стало для них весьма проблематично

Правда, ограничения для девелоперов всё же есть. Владелец приложения может повысить ценник не более одного раза в год. Что касается суммы платежа, то её можно увеличить максимум на $5 в месяц, или на $50 в год, при этом не более чем на 50% от текущей цены. 

Со своей стороны Apple обещает своевременно уведомлять пользователей подписок о любых изменениях при помощи push, сообщение на email и всплывающих окон в самих приложениях. Кроме того, позже компания предоставит новую понятную инструкцию о том, как управлять своими подписками. 

Ранее мы рассказали о шести способах почистить память iPhone или iPad — например, уменьшить раздел «Другое» и «Системные данные». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3681
tellurian
Очень плохо. Должно быть уведомление. Надеюсь будет много тех, кто будет против такого.
8 минут назад
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