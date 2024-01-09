Apple предложит сотни 3D-фильмов и захватывающих игр для Vision Pro на старте

Фархад
Vision Pro

В преддверии скорого старта продаж первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro компания решила заинтересовать покупателей интересным контентом.

В каталог Apple TV для Vision Pro добавили более 150 фильмов и сериалов в 3D, чтобы пользователи смогли сполна погрузиться в сцену. При этом все остальные фильмы будут выводится на огромный виртуальный экран шириной 100 футов (~30 м), который создаст ощущение просмотра в кинотеатре. 

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Vision Pro

Также Apple создала «новый развлекательный формат» под названием Apple Immersive Video. Такие ролики погрузят зрителей в действие с помощью 180-градусных 3D-видеозаписей, снятых в 8K с использованием Spatial Audio.

Vision Pro

Производитель также заявляет, что со старта Vision Pro будет поддерживать более 250 игр в Apple Arcade, причём часть из них будет отображаться как «пространственные игры». Например, в Game Room, What the Golf? и Super Fruit Ninja будут задействованы возможности Vision Pro по преобразованию пространства вокруг игроков, обеспечивая «уникальный и увлекательный игровой процесс».

Vision Pro

Напомним, Vision Pro поступит в продажу со 2 февраля, но пока девайс можно будет купить только в США.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3391
kardigan
Голова не лопнет от кружелей? Будем посмотреть, чем девайс за почти четыре штуки баков отличается от того, что Гугл предлагала пять лет назад за пять & из картонной коробки 😊
Вчера в 09:32
#
tellurian
+3611
tellurian kardigan
Разные продукты и разные возможности.
Но контент нужен. Без него по сути мертвая железка будет.
Вчера в 11:18
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Dmitriy
+838
Dmitriy
Сидеть нюпо несскольку часов в шлеме на башке, чтобы фильм посмотреть...
Я молчу про то, что роговица глаза убьется быстро люто пересыхая, но и не только она.
Вчера в 16:03
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