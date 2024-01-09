Apple предложит сотни 3D-фильмов и захватывающих игр для Vision Pro на старте

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В преддверии скорого старта продаж первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro компания решила заинтересовать покупателей интересным контентом.В каталог Apple TV для Vision Pro добавили более 150 фильмов и сериалов в 3D, чтобы пользователи смогли сполна погрузиться в сцену. При этом все остальные фильмы будут выводится на огромный виртуальный экран шириной 100 футов (~30 м), который создаст ощущение просмотра в кинотеатре.Также Apple создала «новый развлекательный формат» под названием Apple Immersive Video. Такие ролики погрузят зрителей в действие с помощью 180-градусных 3D-видеозаписей, снятых в 8K с использованием Spatial Audio.Производитель также заявляет, что со старта Vision Pro будет поддерживать более 250 игр в Apple Arcade, причём часть из них будет отображаться как «пространственные игры». Например, в Game Room, What the Golf? и Super Fruit Ninja будут задействованы возможности Vision Pro по преобразованию пространства вокруг игроков, обеспечивая «уникальный и увлекательный игровой процесс».Напомним, Vision Pro поступит в продажу со 2 февраля, но пока девайс можно будет купить только в США.