Apple официально подтвердила, что в будущем скандальные функции по защите детей будут доступны для внедрения сторонним разработчикам. Об этом сообщается на странице официального сайта компании, посвященной новой функции.
Согласно источнику, Apple планирует открыть доступ к API «детской защиты» всем разработчикам, которые захотят присоединиться к системе. Это означает, что откровенные изображения могут «размываться», скажем, в чате WhatsApp или ленте Instagram на устройствах, которые принадлежат детям. В частности, конкретный аккаунт должен быть зарегистрирован на ребенка, и его возраст необходимо будет указать корректно. Те же правила работают и для Apple ID — новые функции защиты несовершеннолетних будут работать только на тех устройствах, которые принадлежат детям с указанием соответствующих данных в аккаунте.
У экспертов по кибербезопасности возникли новые вопросы к Apple в связи с её планами. Ведь API подразумевает сканирование переписки и личных данных пользователя — пусть и несовершеннолетнего. Что же помешает, например, Facebook воспользоваться этими возможностями недобросовестно и собирать личные данные с целью продажи рекламы, вместо (или вместе с) заявленной защиты детей?
Apple отдельно уточняет, что в компании прекрасно понимают важность вопроса приватности. Именно поэтому конкретных дат и сроков открытия API пока не установлено. Apple будет тщательно изучать вопрос безопасного взаимодействия стороннего софта с личными данными владельцев iPhone и iPad и тестировать разные варианты предоставления полномочий разработчикам. Компания обещает, что не откроет доступ к «детской защите» сторонним приложениям, пока система приватности не будет тщательно отлажена.
Ранее мы рассказали, в чём суть новых функций защиты детей от Apple. Эти нововведения вызвали немало возмущений — пользователи сети даже создали целую петицию против этих функций, подписать которую может любой желающий.
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