Компания Apple представила полностью беспроводные наушники — Beats Fit Pro. Новинка позиционируется для любителей активного образа жизни и оснащена функциями AirPods.
Внутриканальные TWS-наушники Beats Fit Pro оборудованы фирменным чипом Apple H1 и системой активного шумоподавления (ANC). Помимо этого, будет доступен режим прозрачности, когда вы слышите не только музыку или собеседника, но и окружающие звуки, а также есть режим пространственного звучания, при котором создаётся эффект присутствия и объёмной сцены.
Каждый наушник весит 5,6 грамма и оснащён двумя микрофонами, а также сенсорной площадкой для управления телефонными звонками и музыкой. Заявлена влагозащита от брызг и пота по стандарту IPX4. Время автономной работы до 6 часов, а зарядный кейс с портом USB-C продлит работу до 24 часов.
Наушники доступны в четырёх цветовых решениях: чёрном, фиолетовом, сером и белом. Beats Fit Pro поступят в продажу 5 ноября по цене — 199,99 долларов США (14 300 рублей).
Напомним, ранее мы написали статью в которой представители компании Apple в интервью Wall Street Journal прокомментировали отсутствие биометрических сенсоров Face ID и сенсорного экрана в новых моделях MacBook Pro, а также мы сообщили, что специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали недавно представленные ноутбуки MacBook Pro и оценили их ремонтопригодность.
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