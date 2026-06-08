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Apple представила iOS 27. Что нового?

Артем


Сегодня, 8 июня, в рамках WWDC 2026 Apple официально представила iOS 27. Собрали основные изменения новой операционной системы.

По словам «купертиновцев», новая iOS 27, релиз которой состоится уже этой осенью, получила серьезный прирост производительности: операционка будет стабильно работать даже на iPhone 11.



• Добавлен системный ползунок регулировки прозрачности «жидкого стекла»;



• Появились отдельные слои прозрачности для иконок;



• Добавлен системный эквалайзер для AirPods;



• Появится «Детский аккаунт», позволяющий контролировать просматриваемый контент, его количество, ограничить общение с нежелательными контактами;



• Apple Intelligence теперь работает совместно с Gemini;



• Голосового ассистента переименовали в SiriAI. Все нейросетевые данные теперь обрабатываются локально, внутри устройства. Подробнее о возможностях обновленной Сири — в отдельном материале



• Редактор фото пополнился новыми ИИ-инструментами. Например, можно менять угол обзора объектов на снимке. Также добавили возможность расширения кадра и изменение угла сьемки.



Сразу после презентации стали доступны первые бета-версии прошивок для разработчиков. О том, как их установить — тут.
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Комментарии (1)

+78
nomer010
Чо, все что ль? Ну и кал.
И стоило так долго выебываться своим интелиженсом, если б могли сразу внедрить ИИ конкурента. На самсе в стоке Гемини — чудо чудесное.
Вчера в 23:05
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