Apple представила iPadOS 17. То что нужно для планшета!

WWDC 2023 в самом разгаре, и только что мы увидели iPadOS 17 — это релиз операционной системы, которая станет доступна для всех только в сентябре. Слухов и инсайдов о ней было крайне мало, так что анонс оказался полон неожиданных сюрпризов.
Сразу оговоримся: всё, что было представлено для iOS 17, доступно и на iPadOS 17. А вот нововведения, которые Apple представила исключительно для планшетов:
- Виджеты домашнего экрана. Они стали интерактивными: можно выполнять действия без открытия приложения. Включить свет, включить песню или пометить напоминание как выполненное в данный момент прямо из виджета — одним касанием.
- Экран блокировки. Все функции кастомизации экрана блокировки из iOS 16 теперь доступны и на iPadOS 17. Виджеты органично сочетаются с обоями с адаптивным оттенком для оптимизации разборчивости.
- Эфир активности. Активные виджеты позволяют отслеживать доставку еды, результаты спортивного матча и так далее. Доступно отслеживание нескольких виджетов.
- Приложение «Здоровье». Теперь оно приходит на iPad. Данные о здоровье синхронизируются с iPhone и Apple Watch. Приложение полнофункционально — позволяет делать всё, что можно в iOS.
- Нативная работа с PDF. Теперь просмотр, редактирование и подпись PDF-документов работают без сторонних приложений. В системе используется машинное обучение для идентификации полей в PDF-файле, чтобы пользователи могли быстро добавлять сведения, такие как имена, адреса и сообщения электронной почты из Контактов.
- «Заметки». Оно тоже теперь полноценно поддерживает PDF. Теперь пользователи могут просматривать и помечать PDF-файлы и отсканированные документы прямо в своей заметке, а благодаря интерактивной совместной работе обновления появляются в режиме реального времени, когда пользователи делятся заметкой с другими.
- Stage Manager добавляет еще больше гибкости к положению и размеру окон, предоставляя пользователям больший контроль над своим рабочим пространством, а также поддерживает встроенные камеры на внешнем дисплее.
- Теперь Siri можно активировать, просто сказав «Siri». После активации пользователи могут выполнять несколько команд подряд без необходимости повторной активации.
- В FaceTime пользователи могут оставлять аудио- или видеосообщения, когда кто-то не отвечает на звонок.
Вызовы FaceTime также становятся более выразительными благодаря реакциям, таким как сердечки, воздушные шары, фейерверки, лазерные лучи, дождь и многое другое. Новые эффекты можно активировать с помощью простых жестов, и сторонние приложения для видеозвонков также могут их использовать.
Скорее всего, после окончания мероприятия и выхода первых бета-версий iPadOS 17 нововведений обнаружится гораздо больше. Мы следим за новостями и оперативно расскажем обо всех новых фишках системы. А еще завтра ждите на сайте первый взгляд на iPadOS 17. Вот какие планшеты смогут обновиться до этой ОС.