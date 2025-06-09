Представлена iPadOS 26 и это просто разрыв всего. Вы точно не узнаете свой iPad!



Фото: Apple



WWDC 2025 в самом разгаре и только что Apple показала грядущее обновление для iPad — это совершенно новая iPadOS 26. Инсайдеры оказались правы и прошивка действительно переименовалась: вместо очередного апдейта под номером 19 компания решила привязать наименования ОС к годам их актуальности и назвала обновление в честь 2026 года. Почему не 2025-го? Потому что этот релиз выйдет в конце текущего года и будет актуален почти весь следующий год. Такая нехитрая дань маркетингу: кого в 2026 году привлечет прошлогодняя iOS 25? WWDC 2025 в самом разгаре и только что Apple показала грядущее обновление для iPad — это совершенно новая iPadOS 26. Инсайдеры оказались правы и прошивка действительно переименовалась: вместо очередного апдейта под номером 19 компания решила привязать наименования ОС к годам их актуальности и назвала обновление в честь 2026 года. Почему не 2025-го? Потому что этот релиз выйдет в конце текущего года и будет актуален почти весь следующий год. Такая нехитрая дань маркетингу: кого в 2026 году привлечет прошлогодняя iOS 25? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Многооконность. Пожалуй, самое яркое нововведение — в планшетах Apple наконец появилась полноценная работа с окнами. Потянув за уголок экрана, окно можно уменьшить до желаемого размера, а другие приложения теперь позволяется открывать поверх контента в плавающих окнах. Их впервые может быть на экране больше трех одновременно. В углу окон теперь есть кнопки работы с окнами, как в macOS: «светофор» и функции расположения, а сверху — меню-бар с опциями. Также вы можете сворачивать и разворачивать приложения в док-панель и обратно.

Приложение «Файлы». Оно стало более настраиваемым. Папки можно кастомизировать по дизайну. Всплывающие меню теперь позволяют выбирать, в каком приложении открыть тот или иной файл. Появился предпросмотр. Папки из «Файлов» теперь можно прикреплять в док-панель, и по нажатию будет открываться ее содержимое.

Приложение «Дневник». Неясно, почему оно приходит только сейчас, тем не менее — встречаем и пользуемся. Само собой, будет синхронизация таймлинии с другими устройствами.

Неясно, почему оно приходит только сейчас, тем не менее — встречаем и пользуемся. Само собой, будет синхронизация таймлинии с другими устройствами. Аудио. Появилась возможность вручную выбрать внешнее аудиоустройство, если оно подключено. Это пригодится не только для звукозаписывающих студий, но и для видеозвонков. Теперь можно выбирать, какой микрофон задействовать — встроенный, или с беспроводных наушников.

Expose. Функция существует в macOS уже очень давно и позволяет одним жестом увидеть все открытые окна приложений. Теперь и на iPad.

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Что касается нововведений, то самое заметное из них — визуальный интерфейс системы. Он кардинально посвежел и выглядит существенно иначе: те, кто давно пользуются «яблочными» планшетами, точно испытают новые ощущения от ежедневного общения с устройством. Иконки совсем не стали круглыми, однако их цветовая гамма и отрисовка изменились и, возможно, потребуют привыкания. Поначалу некоторые приложения вы будете находить не с первого раза. Смотрите сами:А вот другие нововведения iPadOS 26:В ближайшие несколько дней мы установим первую бета-версию iPadOS 26, протестируем ее и покажем всё в деталях.Как вам апдейт для планшетов от Apple? Поделитесь в комментариях.