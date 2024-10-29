Apple представила Mac mini в новом дизайне и с устрашающим ценником







Компания Apple выпустила пресс-релиз своего нового настольного компьютера Mac mini. Устройство получило долгожданный редизайн и в максимальной комплектации стоит устрашающе много.



Прежде всего, Mac mini (2024) оснащен двумя новыми чипами на выбор — Silicon M4 либо M4 Pro. Они должны увеличить производительность и позволить пользователю выполнять ресурсоемкие задачи даже на mini-компьютере.







На корпусе версии с M4 Pro можно найти три порта новейшего стандарта Thunderbolt 5 с шиной до 120 Гбит/с и USB4. Также порты поддерживают PCIe 4.0, что позволит подключать к ним высокоскоростные внешние SSD без потери скорости. Базовый Mac mini M4 получил три порта USB-С с Thunderbolt 4 и USB 3, что выглядит очень странно.



Среди других спецификаций: гигабитный Ethernet, выделенный HDMI-порт, поддержка до трех дисплеев 6К@60 Гц. Также базовая версия компьютера теперь стартует с 16 Гб оперативной памяти. Внешне компьютер заметно изменился впервые за десятилетие: он стал толще, но при этом меньше в размерах.



Что касается ценника, то он начинается с $599 и заканчивается в стратосфере — $4699 за максимальную версию с M4 Pro, 64 Гб ОЗУ, 8 ТБ SSD и портом Ethernet 10 Gb.

