Apple представила macOS 14 Sonoma. Вот список нововведений

WWDC 2023 продолжается, и Apple только что рассказала о будущем обновлении для Mac — macOS 14 Sonoma. О системе было крайне мало инсайдов, мы почти ничего не знали до анонса, и это неудивительно: macOS 14 отличается от 13 очень незначительно. Однако кое-что интересное всё-таки есть.
Вот полный список нововведений macOS 14, о которых Apple рассказала со сцены:
- Новые экранные заставки. Они анимированные и показывают замедленные видео из разных мест по всему миру, таких как широкий горизонт Гонконга, песчаные холмы Долины Монументов в Аризоне и холмы Сономы в Северной Калифорнии.
- Виджеты. Теперь виджеты на Mac доступны на рабочем столе — его можно просто перетащить из боковой панели. Пользователи могут размещать виджеты прямо на рабочем столе и получать удобный доступ к галерее виджетов, чтобы найти те, которые они знают. При открытии окон виджеты становятся полупрозрачными. А еще они могут переноситься с iPhone, когда смартфон находится поблизости. Виджеты становятся интерактивными, позволяя пользователям отмечать напоминания, воспроизводить или приостанавливать мультимедиа, получать доступ к элементам управления домом и выполнять различные задачи со своего Mac прямо с рабочего стола.
- Игры. Apple внедряет кое-что новое для игр на Mac с чипами Silicon M. Игровой режим обеспечивает оптимизированный игровой процесс с более плавной и стабильной частотой кадров, гарантируя, что игры получают наивысший приоритет на ЦП и ГП. Игровой режим значительно сокращает задержку звука с AirPods и значительно уменьшает задержку ввода с популярными игровыми контроллерами, такими как Xbox и PlayStation за счет удвоения частоты дискретизации Bluetooth. Игровой режим работает с любой игрой, включая все недавние и предстоящие игры для Mac. Позже в этом году на Mac появится новая игра от Кодзимы.
- Видеосвязь. Presenter Overlay, новый видеоэффект, повышает уровень присутствия пользователя, отображая его поверх содержимого, которым они делятся. Кроме того, Реакции позволяют пользователям делиться своими чувствами, легко добавляя в видео воздушные шары, конфетти, сердечки и многое другое, что также можно активировать жестом руки. Эти функции будут доступны и в сторонних приложениях.
- Safari. Теперь приватный режим удаляет трекеры со страниц, а еще его можно заблокировать, когда он не используется. А еще можно настраивать профили Safari для разделения аккаунтов (личного и рабочего). Таким образом можно разделять учебу, работу, развлечения и личную жизнь. Помимо этого, теперь на Mac можно использовать веб-приложения, как на iOS — система сама генерирует приложение из сайтов, поддерживаются push-уведомления.
- Чтобы включить Siri, достаточно позвать её по имени.
- Пароли. Теперь пользователи могут создавать группы для совместного использования набора паролей. Каждый в группе может добавлять и редактировать пароли, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии, а поскольку общий доступ осуществляется через связку ключей iCloud, она полностью зашифрована.
Скорее всего, после выхода первой бета-версии macOS 14 разработчики найдут и другие изменения. Напомним, что бета-версию «яблочной» ОС для разработчиков больше не получится установить с помощью специальных профилей — для этого нужно иметь предоплаченный аккаунт Apple ID. Первые публичные бета-версии обычно выходят спустя месяц после девелоперских.
Кстати, посмотрите, как инсайдеры фантазировали о macOS 14 — теперь эти концепты можно сравнить с реальностью.