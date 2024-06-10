Apple представила macOS 15 Sequoia. Это просто праздник для пользователей Mac!





Система получила довольно много нововведений, и вот самые заметные из них:



Новые возможности iMessage аналогичны таковым в iOS 18: новые реакции, отложенная отправка, форматирование текста и так далее.

аналогичны таковым в iOS 18: новые реакции, отложенная отправка, форматирование текста и так далее. Совершенно новый режим трансляции экрана iPhone прямо на Mac. Айфоном теперь можно управлять с помощью трекпада и клавиатуры Mac. Уведомления с iPhone приходят в центр уведомлений macOS 15, и по нажатию на них открывается трансляция экрана iPhone.

Новая организация окон приложений. При подведении окна к краю дисплея система автоматически предлагает подстроить его форму и размер под другие окна. Нечто подобное уже давно есть в Windows.

Видеозвонки. Теперь вы можете посмотреть на себя, прежде чем веб-камера включится для участников звонка. А еще можно заменить фон у себя за спиной. Всё это уже есть в Zoom и других приложениях, но macOS 15 делает данные фичи кроссплатформенными.

Новое приложение «Пароли». Все аккаунты переехали в отдельное приложение. Там их можно найти по категориям. При этом на iOS и iPadOS «Пароли» доступны в виде веб-приложения на сайте iCloud.

Safari. В браузере появился новый поиск на базе машинного обучения — на сайте можно быстро находить ключевые слова и фразы. Safari умеет создавать краткое изложение страницы, а функция Reader еще лучше удаляет всё лишнее и отвлекающее. Конференция WWDC 2024 в самом разгаре и только что Apple анонсировала свою новую macOS 15. В отличие от прошлых лет, в этот раз название ОС оставалось загадкой вплоть до самой презентации — им оказался Sequoia.Система получила довольно много нововведений, и вот самые заметные из них:



Ранее сообщалось, что macOS 15 смогут установить владельцы Mac и MacBook, совместимых с macOS 14 Sonoma, но официальный список поддерживаемых устройств отличается — увидеть его можно вот здесь. Первая бета-версия для разработчиков будет выпущена в течение суток, а полноценный релиз ожидается будущей осенью. Напоминаем, что при наличии желания поскорее попробовать новые фичи, лучше всего дождаться публичной бета-сборки, которая будет избавлена от всех критических багов. Она ожидается в июле.



Обратите внимание, что нейросетевые функции Apple Intelligence будут работать только на Mac и MacBook с чипами Apple Silicon всех поколений.