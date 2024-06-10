ПМЭФ 2024

Apple представила macOS 15 Sequoia. Это просто праздник для пользователей Mac!

Олег

macOS 15

Конференция WWDC 2024 в самом разгаре и только что Apple анонсировала свою новую macOS 15. В отличие от прошлых лет, в этот раз название ОС оставалось загадкой вплоть до самой презентации — им оказался Sequoia.

Система получила довольно много нововведений, и вот самые заметные из них:

  • Новые возможности iMessage аналогичны таковым в iOS 18: новые реакции, отложенная отправка, форматирование текста и так далее. 
  • Совершенно новый режим трансляции экрана iPhone прямо на Mac. Айфоном теперь можно управлять с помощью трекпада и клавиатуры Mac. Уведомления с iPhone приходят в центр уведомлений macOS 15, и по нажатию на них открывается трансляция экрана iPhone. 
macOS 15
  • Новая организация окон приложений. При подведении окна к краю дисплея система автоматически предлагает подстроить его форму и размер под другие окна. Нечто подобное уже давно есть в Windows. 
macOS 15
  • Видеозвонки. Теперь вы можете посмотреть на себя, прежде чем веб-камера включится для участников звонка. А еще можно заменить фон у себя за спиной. Всё это уже есть в Zoom и других приложениях, но macOS 15 делает данные фичи кроссплатформенными.  
macOS 15
  • Новое приложение «Пароли». Все аккаунты переехали в отдельное приложение. Там их можно найти по категориям. При этом на iOS и iPadOS «Пароли» доступны в виде веб-приложения на сайте iCloud. 
macOS 15
  • Safari. В браузере появился новый поиск на базе машинного обучения — на сайте можно быстро находить ключевые слова и фразы. Safari умеет создавать краткое изложение страницы, а функция Reader еще лучше удаляет всё лишнее и отвлекающее. 
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Ранее сообщалось, что macOS 15 смогут установить владельцы Mac и MacBook, совместимых с macOS 14 Sonoma, но официальный список поддерживаемых устройств отличается — увидеть его можно вот здесь. Первая бета-версия для разработчиков будет выпущена в течение суток, а полноценный релиз ожидается будущей осенью. Напоминаем, что при наличии желания поскорее попробовать новые фичи, лучше всего дождаться публичной бета-сборки, которая будет избавлена от всех критических багов. Она ожидается в июле. 

Обратите внимание, что нейросетевые функции Apple Intelligence будут работать только на Mac и MacBook с чипами Apple Silicon всех поколений. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+973
Dmitriy
Это всё? Ну такое, честно говоря. На мой ноут она еще влезет, но смысл? Тормоза добавятся, да, ну некоторый софт можно будет обновить, pixelmator, abletone и подобное. Но боюсь нового ничего. Видеомонтаж на Маке только на интеле с дискретным видео адекватен но не далее Вентуры, нужные плагины на последних версиях FCPX не пашут, да и тормоза на ARM дикие.
Вчера в 21:31
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Dmitriy
+973
Dmitriy
А открытие доступа к ключам через веб автоматом вынудило убрать все (хоть там и не ценное) из Ключей.
Всё слили...
Вчера в 21:32
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