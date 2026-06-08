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Apple представила macOS 27 Golden Gate — золотое обновление

Фархад


Компания Apple начала Всемирную конференцию разработчиков WWDC 2026 с выступления Крейга Федериги с анонсом macOS 27. Новая операционная система для компьютеров получила название Golden Gate в честь Золотых Ворот в Сан-Франциско.

Из основных нововведений можно выделить изменения в интерфейсе — Liquid Glass остался, но теперь контекстные меню и навигацию сделали более визуально понятными. Все значки сгруппированы и вынесены в верхнее или боковое меню.



Также разработчики прокачали анимации и скорость обработки некоторых процессов — они стали на 30% быстрее по сравнению с macOS 26. Причём скорость увеличилась не только в системе, но и в сторонних приложениях.



Разумеется, macOS Golden Gate получила новую суперумную Siri, которая теперь называется Siri AI и работает на базе гибрида Apple Intelligence и Google Gemini. Причём большая часть функций обрабатывается прямо на устройстве, а если есть запрос в сеть, то всё проходит через зашифрованный канал. Вся ваша история будет храниться в iCloud, поэтому доступ к ней можно будет получить с любых ваших устройств.



Ещё Siri сможет писать тексты, как ChatGPT и Gemini — достаточно ввести запрос в Pages, а система сама всё распишет. Также нейросеть сможет создавать сценарии автоматизации и команды по текстовому описанию. Разбираться во всех нюансах и процессах больше не нужно.



Также компания добавила все нейросетевые функции, о которых мы рассказали тут.

Официальный релиз состоится в сентябре, а бета-версии для разработчиков выйдут уже скоро.

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Комментарии (2)

+277
Gabriel
Golden Gate на самом деле не golden, а orange))))
Вчера в 22:22
#
+46
Игорь Титов
К сожалению первые пол года, после релиза, будет Brown...
2 часа назад в 00:23
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