Apple представила новую колонку Beats Pill. Она стильная, компактная, и ценник умеренный



Компания Apple выпустила Bluetooth-динамик под брендом Beats, который несколько раз утекал в сеть в течение весны и лета. О новинке написали в MacRumors.



Новая Beats Pill стала продолжением легендарной линейки, зарожденной в далеком 2012 году. Спустя три года вышла обновленная Pill+, а в начале 2022 девайс был снят с продажи. Теперь колонка возродилась после нескольких месяцев обсуждений инсайдов в сети.







Внутри Beats Pill скрываются два динамика — один отвечает за высокие и средние, а второй за низкие частоты. Apple заявляет, что новинка проработает до 24 часов от одной зарядки, которая происходит через порт USB-С. К нему же можно подключиться для передачи аудиосигнала без потери качества, но стандартный Bluetooth-коннект тоже присутствует. Две колонки можно объединить в стереопару либо в моно-режим «усиления».



Корпус защищен по стандарту IP67 и покрыт силиконовым составом; спереди колонка закрыта металлической решеткой, окрашенной в цвет всего корпуса. Сбоку «пилюли» крепится съемный ремешок на руку.



Apple традиционно не называет технические спецификации Beats Pill, ограничиваясь лишь расплывчатыми описаниями вроде «на 28% мощнее» и «вытесняет на 90% больше воздуха». Когда колонка лежит на столе, динамики повернуты на 20 градусов для более широкой сцены. Новинка продается за $149,99.