Apple представила новые функции для борьбы с мошенниками. Больше прикрываться поддержкой банка не выйдет

Компания Apple анонсировала обновление сервиса Apple Business Connect, который позволит любой компании или бренду зарегистрировать официальный аккаунт для отображения на всех устройствах в приложениях «Почта», «Телефон», «Карты» и Wallet.
С помощью Business Connect компании смогут зарегистрироваться и добавить свои логотипы, официальные почтовые адреса и номера телефонов. Эта информация будет отображаться на iPhone, iPad, Mac и других гаджетах пользователей при получении звонков или сообщений от этих брендов. Компании могут зарегистрироваться уже сегодня, но их логотипы будут отображаться у клиентов только с релизом iOS 18.2 и macOS 15.2 в конце 2024 года.
В 2025 году компании смогут использовать Business Caller ID, карточку с указанием названия, логотипа и отдела на экране входящего вызова пользователей гаджетов Apple.
Кроме того, Apple разрешит таким компаниям размещать кнопку Tap to Pay в странах, где эта функция доступна. Это нововведение поможет пользователям убедиться, что они совершают платёж проверенному предприятию.
Ещё одно полезное изменение — теперь компаниям необязательно указывать физический адрес в «Картах» для регистрации в Business Connect. Более подробную информацию о регистрации в Business Connect можно найти на сайте Apple.
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