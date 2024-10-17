Apple представила новые функции для борьбы с мошенниками. Больше прикрываться поддержкой банка не выйдет

Фархад
Apple

Компания Apple анонсировала обновление сервиса Apple Business Connect, который позволит любой компании или бренду зарегистрировать официальный аккаунт для отображения на всех устройствах в приложениях «Почта», «Телефон», «Карты» и Wallet.

С помощью Business Connect компании смогут зарегистрироваться и добавить свои логотипы, официальные почтовые адреса и номера телефонов. Эта информация будет отображаться на iPhone, iPad, Mac и других гаджетах пользователей при получении звонков или сообщений от этих брендов. Компании могут зарегистрироваться уже сегодня, но их логотипы будут отображаться у клиентов только с релизом iOS 18.2 и macOS 15.2 в конце 2024 года.

В 2025 году компании смогут использовать Business Caller ID, карточку с указанием названия, логотипа и отдела на экране входящего вызова пользователей гаджетов Apple.

Кроме того, Apple разрешит таким компаниям размещать кнопку Tap to Pay в странах, где эта функция доступна. Это нововведение поможет пользователям убедиться, что они совершают платёж проверенному предприятию.

Ещё одно полезное изменение — теперь компаниям необязательно указывать физический адрес в «Картах» для регистрации в Business Connect. Более подробную информацию о регистрации в Business Connect можно найти на сайте Apple.

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Источник:
Apple
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Комментарии

+155
Basy
У нас большинство звонков из банков с мобильных номеров идет))
2 часа назад в 13:12
#
tellurian
+1969
tellurian
Жаль в России не будет.
час назад в 14:21
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