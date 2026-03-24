Apple представила новый сервис для бизнеса. Он заменяет сразу несколько решений и упрощает всё

Компания Apple внезапно анонсировала новую платформу Apple Business — универсальное решение, которое объединяет управление устройствами, рабочие инструменты и взаимодействие с клиентами. По сути, это замена сразу трёх сервисов: Apple Business Essentials, Apple Business Manager и Apple Business Connect. Всё собрано в одном интерфейсе: от настройки техники до коммуникации внутри компании.

Главный акцент сделан на централизованном управлении. Встроенный MDM позволяет контролировать устройства, политики безопасности, приложения и пользователей из одного места. Сотрудники получают отдельное приложение с доступом к рабочим сервисам, контактам и поддержке. Также появились «Шаблоны»: администраторы могут заранее настраивать устройства, чтобы они были готовы к работе сразу после включения.Отдельное внимание уделено безопасности и разделению данных. Apple внедрила управляемые аккаунты с «криптографическим разделением» личной и рабочей информации. Одно устройство можно использовать и для работы, и для личных задач без пересечения данных. Поддерживается автоматическое создание аккаунтов через интеграции с Google Workspace и Microsoft Entra ID. Также доступны группы пользователей, роли, API для масштабных развертываний и централизованная раздача приложений через App Store.Интересно, что платформа выходит за рамки внутренней инфраструктуры. Apple Business добавляет инструменты для работы с клиентами: управление брендом, карточками компаний и отображением в сервисе «Apple Карты». Компании смогут настраивать профили, добавлять фото, часы работы и действия вроде бронирования. Также появилась аналитика взаимодействия, брендированные письма в нативной «Почте» и многое другое.Мировой запуск новой платформы намечен на 14 апреля. Базовый доступ будет бесплатным для новых и текущих пользователей, а расширенные функции вроде дополнительного хранилища в iCloud и AppleCare+ останутся платными. После релиза старые сервисы будут закрыты, а все данные автоматически перенесутся в новую систему.