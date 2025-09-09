Apple представила одинокий iPhone 17, который захотят купить буквально все

Фото: Apple
Главная презентация года от Apple в самом разгаре, и только что нам показали новый базовый iPhone 17-го поколения. Устройство почти не изменилось внешне, однако внутри это совсем другой смартфон.
Фото: Apple
При этом «семнашка» получила все фичи старших версий. Например, здесь присутствует технология LTPO, которая позволяет дисплею обновлять изображение всего 1 раз в секунду. Диапазон — от 1 до 120 Гц. Это экономит заряд аккумулятора в разных режимах работы.
Другие нововведения:
- Стекло Ceramic Shield 2
- Яркость дисплея до 3000 нит
- Быстрая зарядка до 50% за 20 минут
- Новый чип Apple A19 — более производительный и энергоэффективный, 5 ядер GPU, на 20% быстрее чем iPhone 16
- Вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп
- Вместо сверхширокоугольного объектива — 12 Мп телевик
- Обновленная фронтальная камера с квадратным соотношением для Center Stage
- Новые цвета: голубой, зеленый, лавандовый, белый, черный.
Фото: Apple
Новинка будет продаваться от $799, цена в России пока неизвестна.
Очень необычно видеть iPhone 17 в одиночестве, без сопровождения моделей mini или Plus; в этом году Apple решила больше не выпускать уменьшенных и увеличенных версий «базы» и представить вместо них совершенно новую модель Air. Возможно, подходящей парой для базового iPhone теперь считается бюджетка с буквой "е" в названии? Узнаем грядущей весной.