Apple представила одинокий iPhone 17, который захотят купить буквально все

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Главная презентация года от Apple в самом разгаре, и только что нам показали новый базовый iPhone 17-го поколения. Устройство почти не изменилось внешне, однако внутри это совсем другой смартфон.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый iPhone 17 подрос в габаритах — всё из-за нового дисплея диагональю 6,3 дюйма вместо прежних 6,1 дюйма. Теперь экран в «базе» по размеру такой же, как у Pro, но на этом сходства не заканчиваются. Мы запомним 2025-й год как время, когда Apple наконец милостиво подарила базовому айфону 120 Гц, которую до сих пор ревностно берегла для Pro-моделей.

Фото: Apple
Фото: Apple

При этом «семнашка» получила все фичи старших версий. Например, здесь присутствует технология LTPO, которая позволяет дисплею обновлять изображение всего 1 раз в секунду. Диапазон — от 1 до 120 Гц. Это экономит заряд аккумулятора в разных режимах работы.  

Другие нововведения: 

  • Стекло Ceramic Shield 2
  • Яркость дисплея до 3000 нит
  • Быстрая зарядка до 50% за 20 минут
  • Новый чип Apple A19 — более производительный и энергоэффективный, 5 ядер GPU, на 20% быстрее чем iPhone 16
  • Вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп
  • Вместо сверхширокоугольного объектива — 12 Мп телевик
  • Обновленная фронтальная камера с квадратным соотношением для Center Stage
  • Новые цвета: голубой, зеленый, лавандовый, белый, черный. 
Фото: Apple
Фото: Apple

Новинка будет продаваться от $799, цена в России пока неизвестна. 

Очень необычно видеть iPhone 17 в одиночестве, без сопровождения моделей mini или Plus; в этом году Apple решила больше не выпускать уменьшенных и увеличенных версий «базы» и представить вместо них совершенно новую модель Air. Возможно, подходящей парой для базового iPhone теперь считается бюджетка с буквой "е" в названии? Узнаем грядущей весной. 
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что такое AAC и почему iPhone поддерживает только этот кодек
Apple отправила в утиль один из самых знаковых девайсов. Его любили многие и запомнят навсегда
Apple готовит суперновый Macbook, который положит конец тотальной популярности Windows

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+2
ESY777
Еще минимум 256 Гб теперь
час назад в 23:52
#