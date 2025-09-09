Apple представила одинокий iPhone 17, который захотят купить буквально все



Фото: Apple



Главная презентация года от Apple в самом разгаре, и только что нам показали новый базовый iPhone 17-го поколения. Устройство почти не изменилось внешне, однако внутри это совсем другой смартфон.

Стекло Ceramic Shield 2

Яркость дисплея до 3000 нит

Быстрая зарядка до 50% за 20 минут

Новый чип Apple A19 — более производительный и энергоэффективный, 5 ядер GPU, на 20% быстрее чем iPhone 16

Вместо основной камеры — сверхширокоугольный Fusion модуль на 48 Мп

Вместо сверхширокоугольного объектива — 12 Мп телевик

Обновленная фронтальная камера с квадратным соотношением для Center Stage

Новые цвета: голубой, зеленый, лавандовый, белый, черный.

Новый iPhone 17 подрос в габаритах — всё из-за нового дисплея диагональю 6,3 дюйма вместо прежних 6,1 дюйма. Теперь экран в «базе» по размеру такой же, как у Pro, но на этом сходства не заканчиваются. Мы запомним 2025-й год как время, когда Apple наконец милостиво подарила базовому айфону 120 Гц, которую до сих пор ревностно берегла для Pro-моделей.При этом «семнашка» получила все фичи старших версий. Например, здесь присутствует технология LTPO, которая позволяет дисплею обновлять изображение всего 1 раз в секунду. Диапазон — от 1 до 120 Гц. Это экономит заряд аккумулятора в разных режимах работы.Новинка будет продаваться от $799, цена в России пока неизвестна.Очень необычно видеть iPhone 17 в одиночестве, без сопровождения моделей mini или Plus; в этом году Apple решила больше не выпускать уменьшенных и увеличенных версий «базы» и представить вместо них совершенно новую модель Air. Возможно, подходящей парой для базового iPhone теперь считается бюджетка с буквой "е" в названии? Узнаем грядущей весной.