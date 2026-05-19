Apple представила первые функции iOS 27. Догадываетесь, что там?

VoiceOver Image Explorer — использует Apple Intelligence для создания более подробных описаний изображений во всей системе, включая фотографии, отсканированные счета и личные записи. Пользователи также могут нажать кнопку «Действие» на iPhone, чтобы задать вопросы о том, что видит видоискатель камеры, с возможностью задавать дополнительные вопросы на естественном языке.

Увеличение — добавит визуальные описания на базе Apple Intelligence в свой высококонтрастный интерфейс для пользователей со слабым зрением. Их также можно будет запустить через кнопку «Действие». Вдобавок они будут поддерживать голосовые команды, такие как «увеличить» или «включить фонарик».

Функция голосового управления — будет работать на естественном языке, что позволит пользователям описывать элементы на экране в разговорном стиле, например, «нажми на руководство по лучшим ресторанам» или «нажми на фиолетовую папку», вместо того чтобы запоминать точные названия или номера меток. Apple утверждает, что эта функция также может помочь в случаях, когда элементы на экране не имеют соответствующих специальных меток.

Функция чтения для людей с ограниченными возможностями — получит поддержку более сложных макетов документов, включая научные статьи с несколькими столбцами, изображениями и таблицами, а также краткие обзоры по запросу и встроенный перевод, сохраняющий пользовательские настройки шрифта, цвета и форматирования.

Функция создания субтитров — использует встроенное распознавание речи для автоматической расшифровки аудиозаписи в видеоконтенте без субтитров, включая клипы, записанные на iPhone, полученные от друзей и родственников или транслируемые онлайн, на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Vision Pro. Первоначально она будет доступна на английском языке в США и Канаде.

Система управления инвалидной коляской с электроприводом для Apple Vision Pro — будет использовать систему точного отслеживания взгляда гарнитуры в качестве альтернативного метода ввода для пользователей, которые не могут управлять джойстиком. В США она будет поддерживать альтернативные системы привода Tolt и LUCI через Bluetooth и проводное соединение.



В visionOS появятся функции «Подсказки движения в транспортном средстве», которые помогут уменьшить укачивание при использовании Vision Pro в качестве пассажира в движущемся транспортном средстве.

Apple Vision Pro будет поддерживать жесты лица для выполнения касаний и системных действий, а также новый способ выбора элементов с помощью глаз при использовании функции «Удержание».

Слуховые аппараты Made for iPhone получат более стабильное сопряжение и передачу данных между устройствами Apple, с улучшенным процессом настройки на iOS, iPadOS, macOS и visionOS.

Функция распознавания имени, которая уведомляет глухих или слабослышащих пользователей, если кто-то произносит их имя, будет поддерживаться более чем на 50 языках по всему миру.

В tvOS появится поддержка увеличенного текста, позволяющая людям со слабым зрением увеличивать размер текста на экране.

Контроллер Sony Access получит поддержку в качестве игрового контроллера на iOS, iPadOS и macOS с полной настройкой кнопок и джойстиков, а также поддержкой объединения двух контроллеров.

FaceTime получит новый API, позволяющий разработчикам приложений для перевода языка жестов добавлять переводчика к текущему видеозвонку.

Touch Accommodations получит новый способ персонализации настроек в iOS и iPadOS.

С сегодняшнего дня Hikawa Grip & Stand для iPhone, адаптивный аксессуар MagSafe, разработанный дизайнером из Лос-Анджелеса Бейли Хикавой, доступен по всему миру в трех новых цветах в онлайн-магазине Apple Store. Аксессуар был разработан в сотрудничестве с людьми с ограниченными возможностями, влияющими на хват, силу и подвижность, и теперь доступен на международном уровне благодаря партнерству с PopSockets.

В преддверии скорого начала Всемирной конференции разработчиков компания Apple анонсировала ряд обновлений для функций универсального доступа, которые используют ИИ для расширения возможностей «Проговаривания», «Увеличения», «Голосового управления» и «Чтения вслух», а также дополнительные возможности для создания субтитров и управления инвалидным креслом с помощью Apple Vision Pro.Все эти функции станут частью iOS 27, а в их основе лежит Apple Intelligence. Речь идёт о следующих нововведениях:Apple также анонсировала ряд небольших дополнений, которые появятся позже в этом году:Ожидается, что все анонсированные функции появятся позже в этом году с релизом iOS 27 и других новых ОС. Возможности голосового управления на естественном языке будут доступны на английском языке в США, Канаде, Великобритании и Австралии.