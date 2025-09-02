Apple представила самые необычные наушники Beats с бантиками







Компания Beats, принадлежащая Apple, анонсировала новую лимитированную модель накладных наушников Beats Solo 4, разработанную в сотрудничестве с южнокорейской певицей Дженни Ким.

Наушники Beats Solo 4 специальной серии JENNIE отличаются рубиново-красным матовым покрытием, двумя прикрепляющимися красными бантиками и чехлом для переноски в тон. Кроме того, на одной из амбушюр напечатан логотип JENNIE.Технически они не отличаются от стандартных Beats Solo 4. Внутри установлены 40-мм драйверы, есть пассивное шумоподавление и поиск через «Локатор». Подключаются наушники по Bluetooth, USB-C или 3,5-мм кабель. Заявленное время автономной работы — 50 часов.Старт продаж Beats x JENNIE Beats Solo 4 состоится в эту пятницу, 5 сентября. Цена — $200.