Apple представила самые необычные наушники Beats с бантиками

Компания Beats, принадлежащая Apple, анонсировала новую лимитированную модель накладных наушников Beats Solo 4, разработанную в сотрудничестве с южнокорейской певицей Дженни Ким.
Технически они не отличаются от стандартных Beats Solo 4. Внутри установлены 40-мм драйверы, есть пассивное шумоподавление и поиск через «Локатор». Подключаются наушники по Bluetooth, USB-C или 3,5-мм кабель. Заявленное время автономной работы — 50 часов.
Старт продаж Beats x JENNIE Beats Solo 4 состоится в эту пятницу, 5 сентября. Цена — $200.