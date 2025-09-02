Apple представила самые необычные наушники Beats с бантиками

Фархад

Beats

Компания Beats, принадлежащая Apple, анонсировала новую лимитированную модель накладных наушников Beats Solo 4, разработанную в сотрудничестве с южнокорейской певицей Дженни Ким.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Наушники Beats Solo 4 специальной серии JENNIE отличаются рубиново-красным матовым покрытием, двумя прикрепляющимися красными бантиками и чехлом для переноски в тон. Кроме того, на одной из амбушюр напечатан логотип JENNIE.

Технически они не отличаются от стандартных Beats Solo 4. Внутри установлены 40-мм драйверы, есть пассивное шумоподавление и поиск через «Локатор». Подключаются наушники по Bluetooth, USB-C или 3,5-мм кабель. Заявленное время автономной работы — 50 часов.

Старт продаж Beats x JENNIE Beats Solo 4 состоится в эту пятницу, 5 сентября. Цена — $200.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
«Бракованные» айфоны появились даже в обычных магазинах. Покупателей заставляют писать расписку
Бронебойные чехлы UAG для iPhone 17 показали до презентации

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+85
Yuri Konst
Жена Кока будет довольна как слон)
20 минут назад
#