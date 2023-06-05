Apple представила tvOS 17

Олег
tvOS 17

WWDC 2023 продолжается и Apple только что рассказала о новых функциях своей ТВ-приставки. Ничего революционного мы не услышали, но пользоваться девайсами однозначно будет приятнее. 

Вот перечень нововведений  в Apple TV и tvOS 17: 
  • Переработанный интерфейс домашнего экрана 
  • Быстрый поиск пульта с помощью iPhone 
  • «Воспоминания» из Медиатеки в качестве заставки 
  • FaceTime в Apple TV позже в этом году — центральная сцена и Share Play 
  • Поддержка сторонних VPN. 
tvOS 17

Новую tvOS 17 смогут установить владельцы Apple TV 4К и Apple TV HD. 
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Комментарии

+10
Gntlmn Mthfcng
Неужели за столько лет хоть какое-то визуальное изменение😂
Сафари снова нет🥲
час назад в 21:37
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