Apple представила tvOS 17

WWDC 2023 продолжается и Apple только что рассказала о новых функциях своей ТВ-приставки. Ничего революционного мы не услышали, но пользоваться девайсами однозначно будет приятнее.
Вот перечень нововведений в Apple TV и tvOS 17:
- Переработанный интерфейс домашнего экрана
- Быстрый поиск пульта с помощью iPhone
- «Воспоминания» из Медиатеки в качестве заставки
- FaceTime в Apple TV позже в этом году — центральная сцена и Share Play
- Поддержка сторонних VPN.
Новую tvOS 17 смогут установить владельцы Apple TV 4К и Apple TV HD.
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