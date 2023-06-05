Apple представила tvOS 17

Переработанный интерфейс домашнего экрана

Быстрый поиск пульта с помощью iPhone

«Воспоминания» из Медиатеки в качестве заставки

FaceTime в Apple TV позже в этом году — центральная сцена и Share Play

Поддержка сторонних VPN.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

WWDC 2023 продолжается и Apple только что рассказала о новых функциях своей ТВ-приставки. Ничего революционного мы не услышали, но пользоваться девайсами однозначно будет приятнее.Вот перечень нововведений в Apple TV и tvOS 17:Новую tvOS 17 смогут установить владельцы Apple TV 4К и Apple TV HD.